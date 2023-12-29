Японская ракета-носитель H3 взорвалась во время запуска: назначена новая дата для старта (видео)

Второй полет ракеты-носителя H3 состоится в феврале 2024 года, после того как дебютный запуск закончился катастрофой.

Новейшая ракета-носитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года. Теперь же стало известно, что второй запуск в космос состоится 14 февраля 2024 года с космодрома Танэгасима в Японии, пишет Space.

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Ракета-носитель H3 была создана компанией Mitsubishi Heavy Industries. Но 7 марта этого года во время первого испытательного полета в космос она взорвалась.

Хотя ракета успешно стартовала и завершила отделение ступеней, примерно через семь минут полета было замечено, что скорость ракеты падает. Операторы также не смогли подтвердить запуск двигателя второй ступени. Вскоре после этого ракете была отправлена команда на самоуничтожение. В результате взрыва был уничтожен также спутник для наблюдения за Землей под названием ALOS-3, также известный как DAICHI-3.

Ни JAXA, ни Mitsubishi Heavy Industries не раскрыли подробностей того, что стало причиной катастрофы, хотя было проведено тщательное расследование инцидента.

Теперь же стало известно, что в JAXA приняли решение осуществить второй запуск ракеты-носителя H3, который должен состоятся 14 февраля 2024 года. На борту ракеты будут размещены летный демонстрационный модуль под названием Vehicle Evaluation Payload-4 и два спутника — CE-SAT-IE и TIRSAT.

Высота ракеты H3 может варьироваться в пределах от 57 до 63 метров в зависимости от конфигурации. Эта ракета может доставить более 4 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, а 6, 5 тонн полезной нагрузки – на геостационарную переходную орбиту.

В JAXA приняли решение осуществить второй запуск ракеты-носителя H3, который должен состоятся 14 февраля 2024 года Фото: JAXA

Первый неудачный запуск ракеты H3 повлиял на старт другой японской ракеты под названием H-2A. Дело в том, что обе ракеты используют одинаковую вторую ступень, а потому запуск H-2A в космос отложили на время расследования катастрофы с мая на сентябрь этого года.

Но старт ракеты-носителя H-2A, который состоялся 6 сентября, прошел без проблем. В результате в космос был выведен рентгеновский телескоп XRISM и посадочный аппарат SLIM, предназначенный для исследования Луны.

Если телескоп XRISM сейчас уже вращается вокруг Земли, то SLIM пока что вращается вокруг Луны, куда он добрался 25 декабря. Если все пойдет по плану, то посадочный аппарат должен приземлиться на поверхности Луны 19 января 2024 года.

Как уже писал Фокус, SLIM уже прислал на Землю свои первые фотографии покрытой кратерами поверхности спутника Земли.

Если посадка SLIM пройдет успешно, то Япония присоединится к таким странам как США, Китай, Индия и бывший СССР в плане того, что она будет пятой страной мира, которая совершила успешную посадку своего аппарата на Луне.

Также Фокус писал о том, что ближайшая к Земле планета вне Солнечной системы приберегла сюрприз. Ученые считают, что она пригодна для жизни. Планета Проксима Центавра b является одним из многих близлежащих миров, которые могут быть обитаемыми.