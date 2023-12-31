Археологи раскопали необычное захоронение в Швеции: в нем покоился кто-то влиятельный (фото)

Исследователи обнаружили неординарное захоронение в Швеции. Рядом с останками высокого мужчины они нашли меч длиной около 1,2 м. Ученые предполагают, что это была влиятельная личность.

Во время недавних археологических раскопок в прибрежном городке Хальмстад, Швеция, исследователи наткнулись на находку, которая раскрывает интересные подробности средневековой жизни. Среди 49 могил, обнаруженных под остатками монастыря, действовавшего с 1494 по 1531 год, заметно выделялась одна могила — высокого мужчины, пишет Arkeonews.

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Уникальность этой находки заключается не только в самом захоронении, но и в росте и вещах похороненного. Эта чрезвычайная фигура, ростом почти 2 метра, похоронена с мечом, длина которого достигала более 1,2 м. Меч, единственный артефакт, сопровождавший его, аккуратно положили с левой стороны.

Рентгеновский снимок меча обнаружил инкрустированное украшение с двумя крестами, которые, как полагают, изготовлены из драгоценных металлов.

Среди 49 могил, обнаруженных под остатками монастыря, действовавшего с 1494 по 1531 год, заметно выделялась одна могила — высокого мужчины Фото: Cultural Environment of Halland

Эта находка делает ее еще более важной, учитывая редкость мечей в средневековых захоронениях. Согласно культурной среде Халланда, мечи использовала элита или лица высокого класса. Следовательно, эта находка позволяет предположить, что человек был благородного происхождения или имел привилегированный статус.

Лилла Торг, центральная площадь Хальмстада, когда-то была частью францисканского монастыря Санкта-Аннас в XV веке. Предыдущие раскопки 1932 года уже обнаружили остатки монастырской кухни и церкви.

Недавние раскопки не только открыли большую часть монастырской церкви, но и нашли это захоронение. Рядом исследователи обнаружили еще две могилы, одна из которых принадлежала взрослой женщине, а другая — мужчине.

Рентгеновский снимок меча обнаружил инкрустированное украшение с двумя крестами, которые, как полагают, изготовлены из драгоценных металлов Фото: Cultural Environment of Halland

Эта находка еще больше укрепляет понимание того, что костел Святой Анны служил местом захоронения, в частности лиц благородного происхождения, в течение 35 лет присутствия францисканского ордена на этом месте.

Если углубиться в исторический контекст, то Хальмстад, расположенный более чем в 430 км к юго-западу от Стокгольма, получил свою первую хартию в 1307 году в составе Датского королевства. Монастырь Санкта-Аннас, который финансировала тогдашняя королева Дании Кристина Саксонская, просуществовал недолго с 1494 по 1503 год.

Однако в 1531 году городской магистрат закрыл его, перепрофилировав землю под различные нужды, в частности под арсенал и больницу. К сожалению, пожар 1619 года уничтожил большую часть города, включая то, что осталось от бывшего монастыря.

Эта неожиданная находка не только позволяет заглянуть в прошлое, но и поднимает вопрос о жизни и статусе высокого мужчины с мечом. Тщательное размещение меча и его редкое присутствие в средневековой могиле указывают на увлекательный исторический рассказ, который добавляет новый слой к нашему пониманию средневекового общества в Хальмстаде.

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