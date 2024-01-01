Стать долгожителем не так уж сложно: ученые назвали 5 привычек, которые помогут жить дольше

Эти нехитрые правила помогут оставаться здоровыми и молодыми, а также значительно увеличат продолжительность вашей жизни.

Ученые столетиями пытаются разгадать рецепты "вечной жизни и молодости", но пока, увы, тщетно. Впрочем, в последнее время появляется все больше продуктов и средств, которые гарантируют, что вы проживете дольше, а также будете здоровее и моложе, пишет Science Alert.

Исследователи скептически относятся к подобным "волшебным средствам", но признают, что 75% продолжительности нашей жизни зависит все же от наших привычек и питания, и лишь 25% определены генами. По словам доцента кафедры эпидемиологии Университета Дикина Хасана Валли, не существует быстрых решений или кратчайших путей к более долгой и здоровой жизни, однако наука смогла сформулировать ключевые принципы. Ученый поделился списком привычек, придерживаясь которых мы в действительности можем продлить свою жизнь и улучшить здоровье.

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Предпочтение растительной пище

То, что мы един, оказывает невероятное влияние на наше здоровье. Множество исследований уже показали, что диета с высоким содержанием растительных продуктов в действительности связана со здоровьем и долголетием.

По словам Валли, отдавая предпочтение растительной пище и потребляя меньшее количество мяса, обработанных пищевых продуктов, сахара и соли, мы в действительности можем снизить риск развития ряда заболеваний, в том числе болезней сердца и рака.

Растительные продукты богаты питательными и фитохимическими веществами, антиоксидантами и клетчаткой. Кроме того, они обладают противовоспалительными свойствами. Все это вместе защищает наши клетки от повреждения по мере старения, а также помогает предотвратить болезни.

Ученый отмечает, что в мире не существует диеты, которая бы подходила всем, однако одной из наиболее изученных, универсальных и здоровых среди ученых считается средиземноморская диета. Эта диета включает в себя потребление большого количества овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян, а также рыбы, морепродуктов и оливкового масла.

Упор на здоровый вес

Не менее важным шагом является достижение здорового веса, поскольку ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, которые неумолимо сокращают нашу жизнь. Лишний вес создает нагрузку буквально на все системы нашего организма и имеет множество физиологических последствий, в том числе:

воспаление;

гормональные нарушения;

болезни сердца;

инсульт;

повышенное кровяное давление;

диабет;

ряд видов рака.

По словам Валли, ожирение может сопровождаться не только физическими проблемами, но также ухудшает и наше психологическое состояние. В результате у человека может развиться депрессия, снизиться самооценка или развиться сильнейший стресс.

Спорт

Не секрет, что физические упражнения полезны, а потому наилучшим решением будет ввести физические упражнения в свой распорядок и поддерживать физическую форму. Регулярные физические упражнения защищают от хронических заболеваний, снижают стресс и улучшают психическое здоровье.

По словам ученого, занятия спортом в действительности не только помогают поддерживать форму и избавиться от лишнего жира в организме, но также улучшает использование глюкозы, снижает кровяное давление, уменьшает воспаление, улучшает кровоток и функции сердца.

Не курите

Одним из основных правил здорового образа жизни является отказ от курения и вейпинга. Ученые уже обнаружили, что курение сигарет влияет почти на каждый орган нашего тела, а также связано с сокращением жизни и ухудшением ее качества. При этом не существует безопасного уровня курения — каждая сигарета фактически убивает нас, увеличивая шансы на развития различных видов рака, болезней сердца и диабета.

Приоритет социальным связям

Валли отмечает, что секрет долголетия кроется не только в физических привычках, в действительности не менее важными остаются также духовное и психологическое здоровье человека.

Предыдущие исследования показали, что одинокие и социально изолированные люди имеют более высокий риск ранней смерти, а также чаще сталкиваются с болезнями сердца, инсультами, слабоумием, тревогами и депрессией.

Механизмы этого феномена, увы, не до конца понятны науке, однако ученые считают, что это связано с поведенческими и биологическими факторами. Хотя люди, которые более социально связаны, с большей вероятностью будут вести здоровый образ жизни, похоже, что одиночество оказывает и более прямое физиологическое воздействие на организм.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали основные условия долголетия, которые не купить за деньги.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.