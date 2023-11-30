Ключ к долголетию: какие привычки нужно изменить, чтобы прожить на 10 лет дольше

По мнению ученых, если внести в свою жизнь эти изменения даже в 70-летнем возрасте, то можно значительно увеличить продолжительность жизни.

Related video

Продолжительность нашей жизни определяется рядом факторов, некоторые из них, безусловно, находятся вне нашего контроля, например, генетика, болезни и травмы. Но во многом на долголетие влияет и наш образ жизни. Питание является одним из таких факторов, ученые установили, что некоторые продукты помогают нам жить дольше. Об этом пишет Express.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

Исследование, опубликованное в журнале Nature Food, показало, что переход на более здоровую диету может продлить жизнь людей среднего возраста на 10 лет. Ученые из Норвегии проанализировали данные о состоянии здоровья почти полумиллиона британцев и наблюдали, как меняются их пищевые привычки с течением времени.

Участников оценивали либо как "средних" и "нездоровых" едоков, либо как людей, потребление пищи которых соответствовало британскому справочнику Eatwell Guide, и тех, чья диета соответствовала "диете долголетия".

Важно

Старейте медленно. Ученые назвали 8 полезных для сердца привычек, которые сохранят молодость

После поправки на другие сопутствующие факторы, такие как курение, физическая активность и употребление алкоголя, было обнаружено, что 40-летние мужчины и женщины, перешедшие с нездорового питания на более здоровое и сумевшие его придерживаться, увеличили продолжительность своей жизни на 10 лет. Исследователи пишут: "Приверженность здоровому питанию может предотвратить развитие неинфекционных заболеваний и повлиять на продолжительность жизни.

"Используя данные из Британского биобанка, мы показываем, что устойчивый переход от нездорового режима питания к диетическим рекомендациям Eatwell Guide связан с увеличением ожидаемой продолжительности жизни на 8,9 и 8,6 лет для 40-летних мужчин и женщин соответственно".

Фото: Freepik

"В той же группе населения устойчивый переход от нездорового к режиму питания, связанному с долголетием, показал увеличение продолжительности жизни на 10,8 и 10,4 года у мужчин и женщин соответственно".

Важно

Дожить до 100 лет. Эксперты назвали хобби, которое поможет жить дольше

Было установлено, что самая большая положительная разница наблюдалась в том случае, когда люди включали в свой рацион больше цельнозерновых продуктов, орехов и фруктов, но меньше подслащенных напитков и обработанного мяса.

Однако люди, которые перешли от обычного питания к более здоровому питанию, имели меньший прирост продолжительности жизни. "Чем значительнее будут изменения в сторону более здорового питания, тем значительнее будет ожидаемое увеличение продолжительности жизни", — говорится в исследовании.

Изменение своего питания в более позднем возрасте также дало меньший прирост продолжительности жизни, но прирост все равно был существенным.

Фото: Freepik

В качестве примера исследователи заявили, что даже 70-летние люди могут продлить свою продолжительность жизни на целых пять лет, внеся устойчивые изменения в свой рацион.

"Понимание влияния устойчивых изменений в питании на продолжительность жизни может послужить руководством для разработки политики здравоохранения", — отмечают исследователи.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в Великобритании составляет около 80 лет для мужчин и 84 лет для женщин.

Напомним, 5 правил питания окинавской диеты, которые обеспечат отличное здоровье, стройную фигуру и энергию до ста лет и дольше.

Ранее Фокус писал о том, что физические упражнения играют важную роль, но эксперты называют диету фактором № 1 в увеличении продолжительности жизни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.