Окинавская диета: 5 научно доказанных правил питания для долгой и здоровой жизни

Японский остров Окинава славится своими долгожителями, чей образ жизни стал предметом исследований многих ученых. Оказывается, весь секрет жителей острова – в одной из самых здоровых диет в мире.

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А что, если перенять диету жителей Окинавы, чтобы продолжить и свою жизнь? Исследования показывают, что среди факторов, влияющих на их продолжительность жизни, а также на очень низкий уровень заболеваемости и ожирения, ключевую роль играет именно питание. Об этом свидетельствует документальный сериал "Голубые зоны: секреты долголетия" на Netflix режиссера Дэна Бюттнера, а также книга Анны Дюфур и Лоуренса Уиттнера "Окинавская диета". Окинавская диета – эти тип питания жителей самого большого японского острова Окинава. Эта диета вызывает повышенный интерес и внимание исследователей из-за того, что жители этого региона отличаются высокой продолжительностью жизни. Вот 5 правил питания окинавской диеты, которые обеспечат отличное здоровье, стройную фигуру и энергию до ста лет и дольше. Об этом пишет Vogue Itaia.

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Закончите трапезу с легким чувством голода

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Правило "хара хати бу" заключается в том, чтобы прекратить прием пищи до того, как вы почувствуете полное насыщение, когда желудок наполнен лишь на 80%. Для достижения этой цели нет ничего лучше, чем есть осознанно, подальше от экранов и других отвлекающих факторов, наслаждаясь каждым кусочком и заставляя работать все органы чувств. Если вы будете следовать этой практике, то сможете легко контролировать свой аппетит – а вместе с ним и потребление калорий и вес. Вы будете чувствовать себя намного легче и комфортнее, быстрее будет восстанавливаться уровень энергии. Этот принцип достаточно легко ввести в свою жизнь – постоянная практика и уже примерно через 20 приемов пищи, вы сможете добиться желаемого эффекта.

Практикуйте маленькие порции

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По мнению жителей Окинавы, лучший способ питаться — это есть много разнообразных блюд, подавая их небольшими порциями. Это называется "кутен гва". Все блюда ставятся в центр стола, подаются одновременно и делятся между членами общины. Идея состоит в том, чтобы есть все, но в небольших количествах. Обычно среди этих блюд можно встретить рис, суп (мисо или овощной) и как минимум еще три блюда. Конечно, все должно быть приготовлено дома из самых свежих продуктов.

Больше овощей

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Овощи являются неотъемлемой частью окинавской диеты, и они должны обязательно присутствовать в наших блюдах, чтобы обеспечить поступление полезных питательных веществ, при каждом приеме пищи. Мясо отходит на второй план и считается просто гарниром, потребляемым в небольших количествах

3 способа приготовления пищи

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Диета долгожителей включает три оптимальных метода приготовления пищи.

Сырые продукты – предусматривают большую жевательную активность, более низкий гликемический индекс и отсутствие потери витаминов и минералов.

– предусматривают большую жевательную активность, более низкий гликемический индекс и отсутствие потери витаминов и минералов. Полуфабрикаты – зачастую свежеобжаренные или аль денте продукты, которые гарантируют те же преимущества, что и сырые.

– зачастую свежеобжаренные или аль денте продукты, которые гарантируют те же преимущества, что и сырые. Отварные продукты – предусматривают приготовление без использования различных масел. Это также один из секретов похудения островитян: мясо часто варят, чтобы избавиться от лишнего жира.

Отсутствие десертов

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Это противоречит правилу "хара хати бу" о прекращении еды, когда желудок заполнен на 80%, поскольку десерт обычно употребляют после достижения порога сытости. С этой целью рекомендуется замедлить прием пищи и есть медленно. Если тяга у сладкому слишком сильная, то отдайте предпочтение фруктам, кофе или чаю без сахара.

Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.