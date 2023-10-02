Окинавська дієта: 5 науково доведених правил харчування для довгого і здорового життя

Японський острів Окінава славиться своїми довгожителями, чий спосіб життя став предметом досліджень багатьох учених. Виявляється, весь секрет жителів острова — в одній із найздоровіших дієт у світі.

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А що, як перейняти дієту жителів Окінави, щоб продовжити і своє життя? Дослідження показують, що серед чинників, які впливають на їхню тривалість життя, а також на дуже низький рівень захворюваності та ожиріння, ключову роль відіграє саме харчування. Про це свідчить документальний серіал "Блакитні зони: секрети довголіття" на Netflix режисера Дена Бюттнера, а також книжка Анни Дюфур і Лоуренса Віттнера "Окинавська дієта". Окінавська дієта — це тип харчування жителів найбільшого японського острова Окінава. Ця дієта викликає підвищений інтерес та увагу дослідників через те, що жителі цього регіону вирізняються високою тривалістю життя. Ось 5 правил харчування окінавської дієти, які забезпечать відмінне здоров'я, струнку фігуру й енергію від тридцяти до ста років. Про це пише Vogue Itaia.

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Закінчіть трапезу з легким відчуттям голоду

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Правило "хара хаті бу" полягає в тому, щоб припинити прийом їжі до того, як ви відчуєте повне насичення, коли шлунок наповнений лише на 80%. Для досягнення цієї мети немає нічого кращого, ніж їсти усвідомлено, подалі від екранів та інших відволікаючих чинників, насолоджуючись кожним шматочком і змушуючи працювати всі органи чуття. Якщо ви будете слідувати цій практиці, то зможете легко контролювати свій апетит — а разом з ним і споживання калорій та вагу. Ви почуватиметеся набагато легше й комфортніше, швидше відновлюватиметься рівень енергії. Цей принцип досить легко запровадити у своє життя — постійна практика і вже приблизно через 20 прийомів їжі, ви зможете домогтися бажаного ефекту.

Практикуйте маленькі порції

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На думку жителів Окінави, найкращий спосіб харчуватися — це їсти багато різноманітних страв, подаючи їх невеликими порціями. Це називається "кутен гва". Усі страви ставляться в центр столу, подаються одночасно і діляться між членами громади. Ідея полягає в тому, щоб їсти все, але в невеликих кількостях. Зазвичай серед цих страв можна зустріти рис, суп (місо або овочевий) і щонайменше ще три страви. Звісно, все має бути приготовлено вдома з найсвіжіших продуктів.

Більше овочів

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Овочі є невід'ємною частиною окінавської дієти, і вони мають обов'язково бути присутніми в наших стравах, щоб забезпечити надходження корисних поживних речовин під час кожного прийому їжі. М'ясо відходить на другий план і вважається просто гарніром, споживаним у невеликих кількостях

3 способи приготування їжі

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Дієта довгожителів включає три оптимальні методи приготування їжі.

Сирі продукти — передбачають більшу жувальну активність, нижчий глікемічний індекс та відсутність втрати вітамінів і мінералів.

— передбачають більшу жувальну активність, нижчий глікемічний індекс та відсутність втрати вітамінів і мінералів. Напівфабрикати — найчастіше це свіжообсмажені або аль денте продукти, які гарантують ті самі переваги, що й сирі.

— найчастіше це свіжообсмажені або аль денте продукти, які гарантують ті самі переваги, що й сирі. Відварені продукти - передбачають приготування без використання різних олій. Це також один із секретів схуднення остров'ян: м'ясо часто варять, щоб позбутися зайвого жиру.

Відсутність десертів

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Це суперечить правилу "хара хаті бу" про припинення їжі, коли шлунок заповнений на 80%, оскільки десерт зазвичай вживають після досягнення порога ситості. З цією метою рекомендується сповільнити прийом їжі та їсти повільно. Якщо тяга до солодкого занадто сильна, то віддайте перевагу фруктам, каві або чаю без цукру.

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