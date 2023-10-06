Эксперт по долголетию назвал 7 ежедневных привычек, которые помогут дожить до 120 лет

Вальтер Лонго, ежедневно следуя определенному распорядку дня и привычкам, планирует прожить необычайно долгую жизнь, точно так же, как сотни долгожителей, у которых он брал интервью, как исследователь.

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Большинство долгожителей, с которыми он встречался, говорили, что они десятилетиями были очень активны физически, по несколько часов ежедневно. Поэтому Лонго делает то же самое, например, в аэропорту носит свой багаж сам и не пользуется лифтом. "В аэропорту я делаю это в течение пяти минут, и люди смотрят на меня как на сумасшедшего", — говорит доктор философии, профессор геронтологии Университета Южной Калифорнии и директор Института долголетия USC в Лос-Анджелесе Вальтер Лонго. Об этом пишет Today.

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"Переносить вещи — это то, для чего мы были созданы. В конце концов, если вы не привыкли переносить вещи, мышцы становятся все слабее и слабее, вы становитесь хрупкими, и тогда возникают проблемы", — говорит Лонго.

Лонго не просто хочет дожить до 100 лет, он поставил перед собой более амбициозную цель: "Я бы хотел дожить до большего. Я бы не возражал против 120".

Действительно, физические упражнения играют важную роль, но эксперт называет диету фактором № 1 в увеличении продолжительности жизни. Вот какие привычки ежедневно практикует исследователь, чтобы воплотить свою затею в реальность.

Придерживайтесь пескетарианской диеты

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Исследователь придерживается растительной диеты, включающей рыбу и морепродукты. Рыба является одним из источников белка, хотя его основным источником являются бобовые: нут, чечевица и черная фасоль.

Лонго также рекомендует употреблять много цельнозерновых продуктов, овощей и большое количество оливкового масла — 3 столовые ложки в день. Не зря диетологи называют оливковое масло одним из самых питательных продуктов на планете. В меню также есть орехи, около 30 г в день.

Фасоль, зелень, цельнозерновые продукты и орехи являются основными продуктами питания в "голубых зонах" — местах, где живет больше всего долгожителей.

На десерт Лонго ест черный шоколад, содержащий 85% какао. Какао-бобы богаты мощными антиоксидантами, помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца. Кроме этого, он выпивает один или два бокала вина в неделю.

Ограничьте потребление белка

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Это может шокировать поклонников высокобелковой диеты, но исследования всех долгожителей показывают, что у них есть что-то общее: диета с высоким содержанием углеводов, отмечает Лонго.

Традиционное ежедневное меню жителей Окинавы, одной из "голубых зон", содержит около 80% углеводов, в основном это местный фиолетовый сладкий картофель.

Стиль питания Лонго также ориентирован на сложные углеводы, содержащиеся в овощах и цельнозерновых продуктах.

"Хорошее в употреблении большого количества бобовых то, что из них очень трудно получить слишком много белка", — говорит он. Лонго ест красное мясо примерно раз в месяц.

Пропустите обед, но не завтрак

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В течение недели Лонго завтракает, пропускает обед, перекусывает, а затем ужинает. Он съедает всю еду в течение 12-часового окна.

Преимущество пропуска обеда заключается в том, что вы едите примерно на 500 калорий меньше, не ощущая особого голода и не замедляя метаболизм, говорит он. С другой стороны, пропуск завтрака в исследованиях связывают с вредными последствиями для здоровья, такими как сокращение продолжительности жизни.

Будьте осторожны с фруктами

Хотя Лонго рекомендует употреблять большое количество овощей, таких как помидоры, брокколи, морковь и бобовые, он предостерегает от употребления слишком большого количества фруктов, поскольку они содержат много сахара. Фрукты называют конфетами природы.

"Идея с фруктами и овощами — не очень хорошая. Это должны быть овощи и немного фруктов", — говорит он.

Учитывайте все источники сахара

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Большинство людей потребляют слишком большое количество сахара, что приводит к резистентности к инсулину. "Обязательно держите уровень сахара на низком уровне", — советует Лонго. Но он замечает, что люди будут беспокоиться о добавлении сахара в кофе немного сахара, но затем, не задумываясь, съедят крахмалистые продукты, например, картофель, который повышает уровень сахара в крови.

"Хлеб, картофель и рис — очень небольшая разница между употреблением этих продуктов и чистого сахара", — говорит он. "К сожалению, большинство людей этого не понимают и просто демонизируют сахар. Но потом они идут и съедают большую миску риса".

Тренируйте сердце

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Лонго живет и в США, и в Италии, деля свое время между Лос-Анджелесом, Миланом и Генуей. Он держит велотренажер во всех трех местах, чтобы обеспечить себе кардио-тренировки три раза в неделю.

"Если бы у меня дома не было велотренажера, я бы не стар заниматься спортом. А так через день, никаких оправданий. У меня есть велотренажер, и я тренируюсь один час". Цель состоит в том, чтобы заставить сердце биться чаще и начать потеть, поэтому велотренажер настроен так, чтобы имитировать подъем в гору.

Гуляйте каждый день

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Помимо кардио-тренировок, Лонго также гуляет по часу каждый день. Когда он в Милане, то просто ходит на работу и обратно. В Лос-Анджелесе это гораздо сложнее, поэтому исследователь ходит в кафе или рестораны пешком. Он делал это на протяжении десятилетий, чтобы подражать типичному образу жизни долгожителей, который редко бывает сидячим.

"Важно заниматься тем, для чего предназначено тело, например ходьбой, которая активирует все виды мышц и сжигает калории", — отмечает он.

"Чтобы добиться всего, вам нужно сделать все", — говорит Лонго. "Вы не можете сказать: "Ну, у меня идеальная диета. Я могу просто сидеть дома и ничего не делать. Кажется, это не так часто наблюдается".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.