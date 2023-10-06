Експерт із довголіття назвав 7 щоденних звичок, які допоможуть дожити до 120 років

Вальтер Лонго, щодня дотримуючись певного розпорядку дня і звичок, планує прожити надзвичайно довге життя, так само, як сотні довгожителів, у яких він брав інтерв'ю, як дослідник.

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Більшість довгожителів, з якими він зустрічався, говорили, що вони десятиліттями були дуже активні фізично, по кілька годин щодня. Тому Лонго робить те саме, наприклад, в аеропорту носить свій багаж сам і не користується ліфтом. "В аеропорту я роблю це протягом п'яти хвилин, і люди дивляться на мене як на божевільного", — каже доктор філософії, професор геронтології Університету Південної Каліфорнії та директор Інституту довголіття USC у Лос-Анджелесі Вальтер Лонго. Про це пише Today.

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"Переносити речі — це те, для чого ми були створені. Зрештою, якщо ви не звикли переносити речі, м'язи стають дедалі слабшими та слабшими, ви стаєте тендітними, і тоді виникають проблеми", — каже Лонго.

Лонго не просто хоче дожити до 100 років, він поставив перед собою більш амбітну мету: "Я б хотів дожити до більшого. Я б не заперечував проти 120".

Справді, фізичні вправи відіграють важливу роль, але експерт називає дієту фактором № 1 у збільшенні тривалості життя. Ось які звички щодня практикує дослідник, щоб втілити свою мету в реальність.

Дотримуйтеся піскетаріанської дієти

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Дослідник дотримується рослинної дієти, що включає рибу і морепродукти. Риба є одним із джерел білка, хоча його основним джерелом є бобові: нут, сочевиця і чорна квасоля.

Лонго також рекомендує вживати багато цільнозернових продуктів, овочів та велику кількість оливкової олії — 3 столові ложки на день. Не дарма дієтологи називають оливкову олію одним із найпоживніших продуктів на планеті. У меню також є горіхи, близько 30 г на день.

Квасоля, зелень, цільнозернові продукти та горіхи є основними продуктами харчування в "блакитних зонах" — місцях, де живе найбільше довгожителів.

На десерт Лонго їсть чорний шоколад, що містить 85% какао. Какао-боби багаті потужними антиоксидантами, допомагають зменшити запалення і підтримують здоров'я серця. Крім цього, він випиває один або два келихи вина на тиждень.

Обмежте споживання білка

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Це може шокувати шанувальників високобілкової дієти, але дослідження всіх довгожителів показують, що у них є щось спільне: дієта з високим вмістом вуглеводів, зазначає Лонго.

Традиційне щоденне меню жителів Окінави, однієї з "блакитних зон", містить близько 80% вуглеводів, переважно це місцева фіолетова солодка картопля.

Стиль харчування Лонго також орієнтований на складні вуглеводи, що містяться в овочах і цільнозернових продуктах.

"Хороше у вживанні великої кількості бобових те, що з них дуже важко отримати занадто багато білка", — каже він. Лонго їсть червоне м'ясо приблизно раз на місяць.

Пропустіть обід, але не сніданок

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Протягом тижня Лонго снідає, пропускає обід, перекушує, а потім вечеряє. Він з'їдає всю їжу протягом 12-годинного вікна.

Перевага пропуску обіду полягає в тому, що ви їсте приблизно на 500 калорій менше, не відчуваючи особливого голоду і не сповільнюючи метаболізм, каже він. З іншого боку, пропуск сніданку в дослідженнях пов'язують зі шкідливими наслідками для здоров'я, такими як скорочення тривалості життя.

Будьте обережні з фруктами

Хоча Лонго рекомендує вживати велику кількість овочів, таких як помідори, броколі, морква та бобові, він застерігає від вживання занадто великої кількості фруктів, оскільки вони містять багато цукру. Фрукти називають цукерками природи.

"Ідея з фруктами та овочами — не дуже хороша. Це мають бути овочі та трохи фруктів", — каже він.

Враховуйте всі джерела цукру

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Більшість людей споживають занадто велику кількість цукру, що призводить до резистентності до інсуліну. "Обов'язково тримайте рівень цукру на низькому рівні", — радить Лонго. Але він зауважує, що люди будуть турбуватися про додавання цукру в каву: трохи цукру, але потім, не замислюючись, з'їдять крохмалисті продукти, наприклад, картоплю, яка підвищує рівень цукру в крові.

"Хліб, картопля і рис — дуже невелика різниця між вживанням цих продуктів і чистого цукру", — каже він. "На жаль, більшість людей цього не розуміють і просто демонізують цукор. Але потім вони йдуть і з'їдають велику миску рису".

Тренуйте серце

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Лонго живе і в США, і в Італії, ділячи свій час між Лос-Анджелесом, Міланом та Генуєю. Він тримає велотренажер у всіх трьох місцях, щоб забезпечити собі кардіо-тренування тричі на тиждень.

"Якби в мене вдома не було велотренажера, я б не стар займатися спортом. А так через день, жодних виправдань. У мене є велотренажер, і я тренуюся одну годину". Мета полягає в тому, щоб змусити серце битися частіше і почати потіти, тому велотренажер налаштований так, щоб імітувати підйом у гору.

Гуляйте щодня

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Крім кардіо-тренувань, Лонго також гуляє по годині щодня. Коли він у Мілані, то просто ходить на роботу і назад. У Лос-Анджелесі це набагато складніше, тому дослідник ходить у кафе або ресторани пішки. Він робив це протягом десятиліть, щоб наслідувати типовий спосіб життя довгожителів, який рідко буває сидячим.

"Важливо займатися тим, для чого призначене тіло, наприклад ходьбою, яка активує всі види м'язів і спалює калорії", — зазначає він.

"Щоб домогтися всього, вам потрібно зробити все", — каже Лонго. "Ви не можете сказати: "Ну, у мене ідеальна дієта. Я можу просто сидіти вдома і нічого не робити. Здається, це не так часто спостерігається".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.