В борьбе за власть и богатство: куда дальше всего на планете доплыли викинги

Викинги смогли достичь берегов Северной Америки на западе, но считается, что они также достигли Африки и Ближнего Востока.

Почти 300 лет викинги совершали набеги, а также изучали земли как минимум на трех континентах. Но каких самых далеких мест достигли викинги и почему они были такими рисковыми мореплавателями? Об этом пишет Live Science.

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По слова Александры Санмарк, археолога из Шотландии, главным мотивом для путешествий викингов в другие страны были власть и богатство. Например, охи хорошо знали о том, что Англия является богатой страной, так викинги долгое время торговали с ее жителями, а затем они решили, что все можно забрать просто силой.

В эпоху викингов, которая продолжалась с 793 по 1066 годы нашей эры, викинги летом собирали флот для набегов, а затем возвращались в Скандинавию осенью с добычей. Со временем викинги стали селиться на новых территориях и создавали здесь свои форпосты.

Примерно в 1000 году викинги отправились в Гренландию, а затем достигли берегов современной Канады. То есть они преодолели примерно 3900 км от нынешней Норвегии. Но современные археологические находки говорят о том, что викинги недолго оставались в своих поселениях в Северной Америке.

В то же время, по словам Эллен Нэсс, археолога из Норвегии, за исключением Империи Северного Моря короля Кнуда (сюда входили Англия, Норвегия и Дания в начале 11 века), викинги хоть и контролировали огромные территории, нельзя сказать, что это было единое государство. Отдельные лидеры контролировали отдельные территории и каждый стремился утвердить здесь вою власть и получить как можно больше богатства.

По словам Санмарк, самые ранние экспедиции викингов на запад привели их на север Шотландии, а далее к 870 году они добрались до Исландии. Почже Гренландия стала играть важную роль для викингов, ведь здесь было много ценных ресурсов.

В эпоху викингов, которая продолжалась с 793 по 1066 годы нашей эры, викинги летом собирали флот для набегов, а затем возвращались в Скандинавию осенью с добычей. Со временем викинги стали селиться на новых территориях и создавали здесь свои форпосты Фото: The Guardian

В то же время викинги отправлялись в походы не только на запад, но и на восток. Они пересекли Балтийское море и путешествовали дальше по внутренним рекам Восточной Европы. Таким образом они достигли Киева в 900- годах, а затем ближе к 1000 году доплыли до Константинополя, столицы Византийской империи (современный Стамбул, Турция) и даже Багдада (современная столица Ирака).

По словам ученых, во время восточных походов викинги сосредоточились не на военных конфликтах и завоеваниях, а на торговле. При этом викинги селились на территориях южнее и восточнее Норвегии и становились очень могущественными.

Ученые считают, что викинги, вероятно, ушли еще дальше на восток, чем могут доказать археологи. Например, к таким выводам можно прийти, судя по артефактам эпохи викингов, которые были обнаружены в Норвегии и Швеции. По словам Санмарк, викинги могли достичь даже Китая и Индии.

Менее известна экспансия викингов на юг, которые обогнули побережья современных Франции, Испании и Португалии) и, наконец, достигли северного побережья Африки в начале 11 века. Однако из-за сложных засушливых условий и отсутствия водных путей они так и не попытались пересечь Сахару и распространиться дальше в Африку.

Эпоха викингов постепенно подошла к концу примерно в середине 11 века, когда политическое развитие в результате контакта с другими культурами и распространение христианства привело к изменению социальных отношений. Но за время своего 300-летнего расцвета викинги, безусловно, оставили свой след в мире.

По словам Нэсс, с точки зрения расстояния, поселения в современной Канаде, вероятно является самым далеким доказанным местом, которого достигли викинги. Но они могли проникнуть и дальше в Азию, хотя этому пока нет доказательств.

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