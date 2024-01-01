Объект из другого мира. На краю Солнечной системы скрывается еще один Марс: что выяснили ученые

Согласно недавнему исследованию, на расстоянии примерно 1400 астрономических единиц от Солнца находится планета размером с Марс или Меркурий.

В нашей галактике существует так называемые планеты-бродяги или же свободноплавающие планеты, которые перемещаются в межзвездном пространстве и не связаны со звездами. Тем не менее такие планеты может притянуть к себе гравитация звезды. Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, предполагают, что такая блуждающая планета находится очень далеко от Солнца и по размерам напоминает либо Меркурий, либо Марс, пишет Universe Today.

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Самым далеким известным планетарным телом в Солнечной системе является Плутон, расположенный на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца (то есть в 39 раз дальше, чем расстояние от Земли до нашей родной звезды). Эта карликовая планета является частью пояса Койпера, то есть внешней части Солнечной системы, которая простирается на расстояние до 1000 астрономических единиц от Солнца. Авторы нового исследования считают, что, либо же в самом поясе Койпера, либо намного дальше, вокруг Солнца вращается планета-бродяга, захваченная гравитацией нашей звезды.

Сейчас ученые считают, что планеты-бродяги формируются либо в составе планетных систем, а затем улетают из них, либо же они формируются без связи с любой звездой в межзвездном пространстве. В любом случае они путешествует по космосу в свободном полете.

Сейчас ученые считают, что планеты-бродяги формируются либо в составе планетных систем, а затем улетают из них, либо же они формируются без связи с любой звездой в межзвездном пространстве. В любом случае они путешествует по космосу в свободном полете Фото: NASA/JPL-CALTECH

Существует гипотеза, что гравитация звезд может захватить такую планету и заставить ее вращаться по стабильной орбите. Авторы исследования решили выяснить, существует ли вероятность того такую планету могло захватить Солнце своей гравитацией в течение 4,5 млрд истории жизни звезды. В исследовании использовались результаты разных наблюдений за свободноплавающими планетами в нашей галактике.

Ученые создали специальное моделирование возможности захвата планеты-бродяги Солнцем и того, что она вращается на краю Солнечной системы. После проведения примерно 100 000 000 симуляций результаты показали, что такая планета размером с Марс или Меркурий действительно может существовать где-то на краю Солнечной системы. При этом она может находится на расстоянии от 600 до 3500 астрономических единиц от Солнца, хотя некоторые симуляции показывают более точную цифру – 1400 астрономических единиц.

Авторы исследования говорят, что детальное изучение такой планеты позволит получить массу информации о том, как планеты формируются вокруг других звезд. А то, что это скорее всего каменистая планета земной группы, позволит узнать о пригодности для жизни подобных планет.

Теперь только осталось обнаружить эту планету, и ученые считают, что нынешние технологии позволят это сделать.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал новые снимки одного из самых известных спутников Юпитера во время близкого облета. На Ио находится самое большое количество действующих вулканов среди всех миров Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что огромная галактика из ранней Вселенной оказалась совсем другим объектом.