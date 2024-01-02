Сделанный кем-то со вкусом к прекрасному: ученые удивлены артефактом, найденным в Англии (фото)

В Норфолке поисковики нашли древний артефакт, назначение которого ученые не могут установить. Исследователи считают, что это могла быть часть посоха, однако уверенности нет.

Вблизи Лэнгхэма, графство Норфолк, на востоке Англии, нашли англосаксонский артефакт, который заинтересовал как археологов, так и энтузиастов истории. Этот позолоченный серебряный предмет, датированный концом VIII или началом IX века, не только демонстрирует изящество древнего ремесла, но является загадкой, которая продолжает ставить экспертов в тупик, пишет Arkeonews.

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Реликвия диаметром 19,4 мм, которой примерно 1200 лет, отличается сложными узорами, изображающими стилизованное животное, смотрящее через плечо. Мастерство исполнения, напоминающее стили, найденные в знаменитой Келлской книге или Евангелие из Линдисфарна демонстрирует мастерство англосаксонских ремесленников. Артефакт, созданный с помощью сложной техники позолоты с применением ртути, смешанной с порошковым золотом, показывает высокий уровень мастерства этого периода.

Несмотря на тщательное исполнение, назначение этого загадочного объекта остается неизвестным. Поисковики из Норфолка обнаружили его, но археологи не могут понять его функции.

Хелен Гик, сотрудница отдела связи с находками Норфолка, заявила: "Ее сделал кто-то, кто имеет настоящий вкус к прекрасному. Она такая крошечная, но создана так же тщательно, как Библия или ювелирное украшение".

Считается, что артефакт изготовлен из материалов, импортированных из Испании, а мастерство и стоимость указывают на его важность, сравнимую с личными ювелирными изделиями и украшениями со священными текстами Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Считается, что артефакт изготовлен из материалов, импортированных из Испании, а мастерство и стоимость указывают на его важность, сравнимую с личными ювелирными изделиями и украшениями со священными текстами.

Однако эксперты не уверены относительно его конкретного использования. Доктор Гик предполагает, что это могла быть часть посоха, остальная часть которого со временем истлела.

Обнаружение этого артефакта не только углубляет наше понимание исторического ремесла, но и вызывает интерес среди экспертов и энтузиастов истории. Раскрывая тайны прошлого, такие находки предлагают необычную информацию о творческом мастерстве и технических навыках наших предков.

Добавляет привлекательности находке то, что коронер официально объявил его сокровищем, что привлекло интерес к его коллекции со стороны музея Норвичского замка. Подобные находки вносят свой вклад в богатое полотно истории, раскрывая выдающиеся достижения древних цивилизаций.

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