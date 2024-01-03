Копилка с древних времен: в Турции раскопали монеты времен правления Константина II (фото)

Археологи обнаружили копилку с десятью монетами времен Константина II во время раскопок в Адрианополе. Эти находки являются важным источником информации о жизни в античном городе.

В Турции археологи сделали невероятное открытие, обнаружив 10 монет, которым, как считают, около 1 400 лет. Их нашли во время раскопок древнего города Адрианополя в районе Эскипазар города Карабюк, пишет Arkeonews.

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Адрианополь известен своими мозаиками с изображением животных — лошадей, слонов, пантер, оленей и грифонов. Город, также известный своими церквями, стал источником открытий, включая стены, виллы, оборонительные укрепления, скальные гробницы, театры, арочные и купольные сооружения.

Недавние находки проливают свет на здание с несколько загадочным назначением. Исследователи объяснили: "Мы предполагаем, что оно могло служить кухней, исходя из артефактов, найденных внутри. Среди найденных предметов были различные сосуды и кухонная утварь. Стратиграфия указывает на то, что здание использовалось в течение длительного времени, хотя конкретные данные о его завершающей фазе остаются неуловимыми".

Важнейшей находкой с этого участка является копилка, содержащая 10 монет, датированных эпохой правления Константина II Фото: АА

Самой важной находкой с этого участка является копилка, содержащая 10 монет, датированных эпохой правления Константина II, которая, как полагают, охватывает период с 641 по 666 год нашей эры. Эта находка знаменует собой очевидную кульминацию использования здания в течение седьмого века. Ученые предположили: "Мы подозреваем, что его использовали как примитивную форму копилки, а не для того, чтобы прятать или закапывать деньги".

Адрианополь был городом на юго-западе Малой Азии, населенным по меньшей мере с I века до нашей эры до VIII века нашей эры. Названный в честь римского императора Адриана во II веке нашей эры, город играл значительную роль в течение позднего эллинистического, римского и раннего византийского периодов.

Включение его в новую провинцию Гонория императором Феодосием I еще больше укрепило его историческое значение. Христианская епархия города обеспечила ему место среди нынешних титулярных епархий в Папском ежегоднике, добавив еще один слой к богатству его истории.

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