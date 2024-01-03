Утерянное звено эволюции: реконструирована крупнейшая в истории научная мистификация (фото)

Пилтдаунский человек был детищем Чарльза Доусона, юриста и геолога-любителя. В 1912 году он представил фрагменты черепа, челюсти и зубов, утверждая, что они принадлежат к недостающему звену между человекообразными обезьянами и людьми.

Related video

В начале XX века научный мир захватила история о древнем человекоподобном существе, известном как Пилтдаунский человек. Однако это загадочное существо оказалось не более чем тщательно продуманной мистификацией. Недавно ученые углубились в детали мистификации, проливая свет на то, какой вид это вымышленное существо могло бы иметь, если бы было настоящим, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пилтдаунский человек был детищем Чарльза Доусона, юриста и геолога-любителя. В 1912 году он представил фрагменты черепа, челюсти и зубов, утверждая, что они принадлежат к недостающему звену между человекообразными обезьянами и людьми.

Эти убедительные фрагменты были найдены в Пилтдауне, Англия, и привлекли внимание Артура Смита Вудворда, куратора лондонского Музея естествознания, который поверил, что открытие Доусона было настоящим.

Несмотря на первоначальное восхищение, среди экспертов не утихали сомнения. Некоторые, как Уильям Кинг Грегори, с самого начала заподозрили нечестную игру. Однако лишь в 1953 году статья в журнале "Тайм" раскрыла правду: Пилтдаунский человек — искусно созданная смесь фрагментов черепа современного человека, челюсти орангутанга и зубов шимпанзе.

Этот человек никогда не существовал Фото: Cicero Moraes

По словам авторов доклада в бюллетене Музея естественной истории, научное сообщество стало жертвой "сложнейшей и тщательно подготовленной мистификации", которая была "настолько недобросовестной и непонятной, что не нашла аналогов в истории палеонтологических открытий".

Спустя десятилетия после разоблачения мошенничества, в 2016 году, исследователи вернулись к изучению Пилтдаунского человека. Они обнаружили, как Доусон модифицировал фрагменты, чтобы избежать немедленной идентификации. Кроме того, обнаружено, что кости намеренно окрасили раствором железа, чтобы они выглядели старше, чем были на самом деле.

Несмотря на то, что Пилтдаунский человек никогда не существовал, команда ученых во главе с судебным экспертом Сисеро Мораисом попыталась представить его внешний вид. Используя 3D-технологии и совмещая сканы человека, орангутангов и шимпанзе, Мораис воссоздал череп существа в цифровом виде. Добавив черты лица на основе маркеров человеческих тканей, он использовал свои творческие навыки, чтобы представить оттенок кожи и волос.

Важно

Сделанный кем-то со вкусом к прекрасному: ученые удивлены артефактом, найденным в Англии (фото)

Результатом стала первая в истории реконструкция лица воображаемого 500-тысячелетнего обезьяночеловека. Несмотря на то, что это плод чьего-то воображения, она проливает свет на то, как могло бы выглядеть такое существо, если бы оно существовало на самом деле.

Хотя Пилтдаунский человек оказался мистификацией, научные исследования вокруг него продолжают распутывать хитроумные слои обмана.

Ранее Фокус рассказывал о питании трипольцев и том, как они поддерживали большое количество населения. Эти жители первых в мире мегаполисов, как оказалось, предпочитали не мясо.

Также мы писали о том, как викинги лечили зубы. Древние мореплаватели, так же как и мы, сталкивались с кариесом.