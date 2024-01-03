Загублена ланка еволюції: реконструйовано найбільшу в історії наукову містифікацію (фото)

Пілтдаунська людина була дітищем Чарльза Доусона, юриста і геолога-аматора. У 1912 році він представив фрагменти черепа, щелепи та зубів, стверджуючи, що вони належать до відсутньої ланки між людиноподібними мавпами та людьми.

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На початку XX століття науковий світ захопила історія про давню людиноподібну істоту, відому як Пілтдаунська людина. Однак ця загадкова істота виявилася не більш ніж ретельно продуманою містифікацією. Нещодавно вчені заглибилися в деталі містифікації, проливаючи світло на те, який вигляд ця вигадана істота могла б мати, якби була справжньою, пише IFLScience.

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Пілтдаунська людина була дітищем Чарльза Доусона, юриста і геолога-аматора. У 1912 році він представив фрагменти черепа, щелепи та зубів, стверджуючи, що вони належать до відсутньої ланки між людиноподібними мавпами та людьми.

Ці переконливі фрагменти були знайдені в Пілтдауні, Англія, і привернули увагу Артура Сміта Вудворда, куратора лондонського Музею природознавства, який повірив, що відкриття Доусона було справжнім.

Попри початкове захоплення, серед експертів не вщухали сумніви. Дехто, як Вільям Кінг Грегорі, з самого початку запідозрив нечесну гру. Однак лише в 1953 році стаття в журналі "Тайм" розкрила правду: Пілтдаунська людина — майстерно створена суміш фрагментів черепа сучасної людини, щелепи орангутанга та зубів шимпанзе.

Ця людина ніколи не існувала Фото: Cicero Moraes

За словами авторів доповіді в бюлетені Музею природничої історії, наукова спільнота стала жертвою "найскладнішої і ретельно підготовленої містифікації", яка була "настільки недобросовісною і незрозумілою, що не знайшла аналогів в історії палеонтологічних відкриттів".

Через десятиліття після викриття шахрайства, у 2016 році, дослідники повернулися до вивчення Пілтдаунської людини. Вони виявили, як Доусон модифікував фрагменти, щоб уникнути негайної ідентифікації. Крім того, виявлено, що кістки навмисно забарвили розчином заліза, щоб вони виглядали старшими, ніж були насправді.

Попри те, що Пілтдаунська людина ніколи не існувала, команда вчених на чолі з судовим експертом Сісеро Мораісом спробувала уявити її зовнішній вигляд. Використовуючи 3D-технології та поєднуючи скани людини, орангутангів і шимпанзе, Мораіс відтворив череп істоти в цифровому вигляді. Додавши риси обличчя на основі маркерів людських тканин, він використав свої творчі навички, щоб уявити відтінок шкіри та волосся.

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Результатом стала перша в історії реконструкція обличчя уявної 500-тисячолітньої мавполюдини. Попри те, що це плід чиєїсь уяви, вона проливає світло на те, як могла б виглядати така істота, якби вона існувала насправді.

Хоча Пілтдаунська людина виявилася містифікацією, наукові дослідження навколо неї продовжують розплутувати хитромудрі шари обману.

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