Как выглядит поверхность Марса, где была вода: марсоход NASA сделал круговой обзор (видео)

Марсоход Perseverance представил 360-градусный обзор кратера Езеро на Красной планете.

Марсоход Perseverance находится на Марсе уже больше тысячи марсианских дней и продолжает исследовать поверхность кратера Езеро, где он приземлился почти 3 года назад. Ученые из NASA создали видеоролик на основе нескольких сотен снимков, которые сделал марсоход в кратере, миллиарды лет назад заполненного жидкой водой. В результате получился 360-градусный обзор теперь уже пустынной поверхности кратера, имеющей разнообразный ландшафт, пишет Space.

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Еще в ноябре прошлого года в течение трех дней марсоход Perseverance с помощью своей камеры Mastcam-Z сделал 993 отдельных снимка поверхности кратера Езеро, которые вошли в основу нового видеоролика от NASA.

Если посмотреть на снимок, представленный ниже, то можно увидеть, что существует большая разница в цвете между этим изображением и тем, что представлены на видео. На снимке видны естественные цвета поверхности Марса, в то время как на видео цвет был настроен на освещение, похожее на земное. По словам ученых из NASA, такая корректировка цвета позволяет астрономам использовать свой повседневный опыт для интерпретации марсианского ландшафта.

Поверхность Марса в естественных цветах. Снимок сделан марсоходом Perseverance Фото: NASA

Этим ландшафтом является огромный кратер Езеро, где примерно 3,5 млрд лет находилось озеро из жидкой воды и куда впадала река. Кроме того, что марсоход Perseverance изучает геологию кратера, он ищет здесь также признаки внеземной микробной жизни.

Сейчас марсоход находится на вершине местности под названием Airey Hill, где местный ландшафт указывает на существование воды на поверхности Марса в далеком прошлом. Ученые считают, что небольшие плоские более светлые камни были отложены на берегах медленно текущей реки. А более крупные камни оказались там в результате сильного наводнения.

Также ученые обнаружили на месте расположения марсохода остатки скорее всего древнего потока лавы. Изучение образцов с Марса, которые попадут на Землю в начале 2030-х годов, позволит точно определить, когда образовалась вулканическая порода. Таким образом можно будет узнать, когда именно и как долго текла вода в кратере Езеро.

Собственно, сейчас марсоход Perseverance начал изучать дельту древней реки, после проведенных исследований дна кратера Езеро. Ученые далее напрвят марсоход вверх по течению реки к тому месту, где она создала каньон на краю кратера.

Ученые хотят получить образцы породы именно из этого места, ведь они могут хранить в себе признаки древней марсианской жизни.

Напоминаем, что марсоход Perseverance исследует поверхность кратера Езеро не в одиночку. Своеобразным разведчиком, который помогает колесному аппарату находить правильный и безопасный путь к намеченным целям, выступает вертолет Ingenuity. Этот летающий разведчик, начиная с апреля 2021 года, смог выполнить уже 70 полетов в атмосфере Марса. Предыдущий полет на Красной планете оказался рекордным для вертолета. В частности, он пролетел на сегодня самое большое расстояние на Марсе с самой большой скоростью, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, в 1400 раз дальше, чем находится Земля от Солнца, вокруг нашей звезды кружит планета похожая на Марс.