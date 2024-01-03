Орбитальный аппарат наблюдал на Марсе, как пылевая буря за короткое время унесла тонны пыли (видео)

Космический аппарат "Аль-Амаль" заметил сильные изменения на поверхности Марса после возникновения пылевой бури.

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Новые кадры с Марса показывают, что пылевые резервуары Красной планеты могут выбрасывать огромные облака материала за короткое время, пишет Space.

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Космический аппарат "Аль-Амаль" (создан в Объединенных Арабских Эмиратах), который вращается вокруг Марса, сделал снимки планеты до и после пылевой бури. Как сообщили ученые миссии, которые представили в социальной сети Х также анимацию, на изображениях заметны изменения на поверхности Марса.

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Согласно статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets, космический аппарат "Аль-Амаль" зафиксировал изменения толщины пыли на поверхности Марса после региональной пылевой бури, возникшей в 2022 году. Эти данные были получены с помощью инфракрасного спектрометра, который может наблюдать тепловые сигнатуры на поверхности Марса.

На анимации показаны оценки спектрометра изменений толщины пыли на поверхности планеты в регионе под названием Равнина Исиды. Это низменность, которая возникла в результате ударного события, и известная тем, что заполнена большим количеством пыли.

Согласно статье, орбитальный аппарат "Аль-Амаль" изучал несколько регионов на Марсе после того, как здесь возникла сильная пылевая буря в начале 2022 года. Ученые хотели наложить ограничения на количество пыли, которая поднимается из этих регионов или оседает на них.

По словам ученых, хотя региональная пылевая буря была активна во всех изученных регионах, они обнаружили, что пыль могла быть удалена и впоследствии отложена с разной степенью интенсивности в этих местах.

Космический аппарат "Аль-Амаль" вращается вокруг Марса по эллиптической орбите, которая обеспечивает зонду уникальный обзор планеты Фото: space.com

Измерения спектрометра показали, что в некоторых регионах чистое удаление пыли достигает 340 микрометров, что отражают изменения температуры поверхности, которые можно было увидеть в спектре с орбиты. В других регионах чистое осаждение пыли достигало 120 ммикрометров.

В исследовании использовались изображения прибора Emirates Exploration Imager, который чувствителен к изменениям в распределении пыли на поверхности Марса. Таким образом, оценки ученых показали, что пылевые резервуары способны переносить огромные количества пыли за короткие периоды времени.

Как уже писал Фокус, космический аппарат "Аль-Амаль" смог сделать уникальное изображение меньшего спутника Марса под названием Деймос. Эти фотографии были получены с расстояния всего в 100 км и пока что ни один зонд не делал снимков с такой дистанции от спутника Красной планеты.

Также Фокус, писал о том, что ученые из NASA показали, как меняется день на Марсе с помощью двух камер марсохода Curiosity. Ученые показали, что происходило в кратере Гейл на Марсе 8 ноября прошлого года.