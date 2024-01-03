Орбітальний апарат спостерігав на Марсі, як пилова буря за короткий час забрала тонни пилу (відео)

Космічний апарат "Аль-Амаль" помітив сильні зміни на поверхні Марса після виникнення пилової бурі.

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Нові кадри з Марса показують, що пилові резервуари Червоної планети можуть викидати величезні хмари матеріалу за короткий час, пише Space.

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Космічний апарат "Аль-Амаль" (створений в Об'єднаних Арабських Еміратах), який обертається навколо Марса, зробив знімки планети до і після пилової бурі. Як повідомили вчені місії, які представили в соціальній мережі Х також анімацію, на зображеннях помітні зміни на поверхні Марса.

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Згідно зі статтею, опублікованою у виданні Journal of Geophysical Research: Planets, космічний апарат "Аль-Амаль" зафіксував зміни товщини пилу на поверхні Марса після регіональної пилової бурі, що виникла у 2022 році. Ці дані були отримані за допомогою інфрачервоного спектрометра, який може спостерігати теплові сигнатури на поверхні Марса.

На анімації показані оцінки спектрометра змін товщини пилу на поверхні планети в регіоні під назвою Рівнина Ісіди. Це низовина, яка виникла внаслідок ударної події, і відома тим, що заповнена великою кількістю пилу.

Згідно зі статтею, орбітальний апарат "Аль-Амаль" вивчав кілька регіонів на Марсі після того, як тут виникла сильна пилова буря на початку 2022 року. Учені хотіли накласти обмеження на кількість пилу, який піднімається з цих регіонів або осідає на них.

За словами вчених, хоча регіональна пилова буря була активна у всіх вивчених регіонах, вони виявили, що пил могли видалити і згодом відкласти з різним ступенем інтенсивності в цих місцях.

Космічний апарат "Аль-Амаль" обертається навколо Марса по еліптичній орбіті, яка забезпечує зонду унікальний огляд планети Фото: space.com

Вимірювання спектрометра показали, що в деяких регіонах чисте видалення пилу досягає 340 мікрометрів, що відображають зміни температури поверхні, які можна було побачити в спектрі з орбіти. В інших регіонах чисте осадження пилу досягало 120 ммікрометрів.

У дослідженні використовувалися зображення приладу Emirates Exploration Imager, який чутливий до змін у розподілі пилу на поверхні Марса. Таким чином, оцінки вчених показали, що пилові резервуари здатні переносити величезні кількості пилу за короткі періоди часу.

Як уже писав Фокус, космічний апарат "Аль-Амаль" зміг зробити унікальне зображення меншого супутника Марса під назвою Деймос. Ці фотографії були отримані з відстані всього в 100 км і поки що жоден зонд не робив знімків з такої дистанції від супутника Червоної планети.

Також Фокус, писав про те, що вчені з NASA показали, як змінюється день на Марсі за допомогою двох камер марсохода Curiosity. Вчені показали, що відбувалося в кратері Гейл на Марсі 8 листопада минулого року.