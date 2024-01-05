Ожидается катастрофа в центре Млечного Пути: туда летит огромный космический объект (фото)

По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в негостеприимном центре нашей галактики.

Еще 4 года назад астрономы обнаружили самое близкое к центру Млечного Пути шаровое звездное скопление, названное VVV CL002. Теперь же астрономы выяснили, что VVV CL002 на огромной скорости несется к центру Млечного Пути и его ожидает незавидная судьба. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Universe Tоday.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Шаровые звездные скопления (ШЗС) представляют собой сферические группы звезд, которых вместе удерживает гравитация. В самых больших из них могут находиться миллионы звезд. Но большинство ШЗС находятся в гало галактики, на ее окраинах. Но есть и те, которые обнаружены ближе к центру Млечного Пути. Среди них шаровое звездное скопление VVV CL002, которое находится на расстоянии 1300 световых лет от центра и как показало новое наблюдение приближается к сердцу Млечного Пути со скоростью 400 км/с.

Хотя ШЗС существуют очень долго в таких регионах как галактический центр их жизнь находится под угрозой. Местные условия могут разрушить гравитационные связи между звездами и скопление просто исчезнет. Ученые считают, что мощные приливные силы доминируют в центре Млечного Пути и шаровые звездные скопления в этом регионе рассеиваются и их звезды становятся частью и так переполненного звездами региона галактики.

Центр Млечного Пути Фото: NASA

По словам авторов исследования, VVV CL002 не могло образоваться где-то рядом с тем местом, где оно находится сейчас. Шаровые звездные скопления живут миллиарды лет и VVV CL002 не смогло бы там выжить все это время.

Чтобы понять, где могло образоваться данное шаровое звездное скопление, ученые решили обратиться к такому понятию, как металличность звезд. Этим термином описывается количество химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия. У старых звезд обычно низкая металличность. И оказалось, что в скоплении VVV CL002 находятся как раз такие звезды. Таким образом ученые подтвердили, что VVV CL002 является старым шаровым звездным скоплением.

Шаровое звездное скопление VVV CL002 Фото: ESO

Как показали измерения металличности звезд это скопление скорее всего образовалось на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от центра нашей галактики, а затем переместилось ближе к этому региону.

Авторы исследования говорят, что ШЗС движется прямо к центру галактики, и ничто не может его остановить. А центр галактики – это очень негостеприимное место. Среди других опасностей здесь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, которая влияет своей гравитацией на все окружающие объекты. Ученые считают, что VVV CL002 в ближайшем будущем ждет неминуемая смерть. Это скопление будет кружить вокруг центра галактики еще некоторое время и в не столько отдаленном будущем будет уничтожено.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл заметил нечто странное в кольцах Сатурна. Чем ближе Сатурн к равноденствию, тем больше становится в его кольцах странных темных образований, получивших название "спицы".

Также Фокус писал о том, что из себя представляет центр черной дыры. Теоретически в центре черной дыры находится сингулярность, то есть точка, в которой современные научные теории терпят крах.