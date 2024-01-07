Миллиардер с пеленок: названа дата рождения, повышающая шансы на успех и богатство

Исследователи обнаружили, что у самых богатых людей Земли есть нечто общее — дата их дня рождения.

Желание стать миллиардером может быть несбыточной мечтой многих, при этом большинство считают, что для этого непременно необходимо родиться богатым. Однако новое исследование предполагает, что шансы на успех могут быть выше у определенной группы людей, родившихся в конкретный день, пишет Daily Mail.

В новом исследовании финансовые эксперты Coupon Follow изучили данные 500 крупнейших миллиардеров мира по версии Bloomberg. Статистика свидетельствует о том, что большинство богатейших людей планеты обитают в США — 189 человек, на втором месте Китай — 53 миллиардера. Далее исследователи сопоставили даты рождения богатейших мира сего и обнаружили, что 19 миллиардеров имеют одну общую черту: они были рождены 30 ноября.

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Авторы исследования отмечают, что изучили сферу деятельности 500 миллиардеров, а также дату рождения каждого из них, чтобы выявить общие черты, которые могли способствовать успеху. Команда отмечает, что именно 30 ноября стало самой популярной, заявив, что она "намного чаще встречается, чем другие даты".

Результаты исследования также показали, что ноябрь в целом оказался более богатым на миллиардеров, чем другие месяцы. В общей сложности 45 миллиардеров из списка были рождены именно в последний месяц осени.

Список миллиардеров, рожденных в ноябре Фото: Daily Mail

Например, владелец Advance Publications Дональд Ньюхаус занимает 115-е место в рейтинге 500 богатейших людей планеты, но находится на первом месте среди тех, кто родился 30 ноября. Капитал бизнесмена оценивается в 15,8 миллиарда долларов.

Основатель компании-производителя красок и покрытий Wuthelam Holdings в Сингапуре Го Ченг Ля занимает 183-е место в общем рейтинге, но находится на втором месте среди тех, кто был рожден 30 ноября. Его капитал оценивают в 11,1 миллиарда долларов.

Третье и четвертое место занимают вице-председатель китайского поставщика охранного оборудования Hikvision Гун Хунцзя и американский продюсер Дайан Хендрикс, состояние каждого из них оценили в 10,8 и 10,4 миллиарда долларов соответственно.

В то же время исследователи обнаружили, что второй по популярности среди дат рождения миллиардеров является 1 января — в этот день родились 13 богатейших людей планеты.

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