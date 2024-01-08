Секрет "волшебных островов" на спутнике Сатурна Титане раскрыт: что это на самом деле (фото)

Новое исследование объясняет сразу две загадки самого большого спутника Сатурна.

Титан является уникальным миром, который очень сильно привлекает астрономов. Ученые считают, что нужно обязательно отправить на самый большой спутник Сатурна не только роботизированные аппараты, но и астронавтов для разгадки всех секретов этого спутника. Кроме Земли в Солнечной системе единственным миром, где есть реки, озера и моря, является как раз Титан. Но эти водоемы наполнены не водой, а жидкими углеводородами, в основном метаном. Еще 10 лет назад ученые обнаружили на поверхности морей и озер на Титане яркие пятна, которые существовали от нескольких часов до нескольких недель. Данные образование получили название "волшебные острова" и авторы нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, наконец-то выяснили, что же это на самом деле, пишет IFLScience.

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В течение последнего десятилетия астрономы предполагали, что "волшебные острова" могут быть волнами, пузырями газообразного азота или же твердыми веществами, которые плавают на поверхности водоемов. Ученые считают, что волны имеют высоту не более нескольких миллиметров и это делает поверхность водоемов особенно гладкой.

Но авторы нового исследования решили изучить взаимодействие между образованием твердых веществ в атмосфере Титана и тем, что происходит, когда они попадают в озера или моря.

В плотной атмосфере Титана формируется много органических соединений некоторая часть из них в виде дождя попадает как на песчаную поверхность спутника Сатурна, так и в его водоемы. Ученые считают, что твердые вещества не будут тонуть на поверхности морей и озер, если будут пористыми.

По словам ученых, многие органические молекулы после того, как сформируются в атмосфере Титана затем выпадают в виде твердых веществ, например, бензола. Моря и озера на Титане, состоящие из метана и этана, имеют низкое поверхностное натяжение, поэтому твердым частицам трудно плавать на поверхности. Но "волшебные острова" существуют достаточно долго, чтобы их могли наблюдать астрономы.

Еще 10 лет назад ученые обнаружили на поверхности морей и озер на Титане яркие пятна, которые существовали от нескольких часов до нескольких недель. Данные образование получили название "волшебные острова" и авторы нового исследования наконец-то выяснили, что же это на самом деле Фото: NASA

Поэтому ученые считают, согласно моделированию, что на поверхности водоемов на Титане плавают органические твердые вещества, которые похожи на пемзу. Они плавают некоторое время на поверхности, а затем тонут.

То есть это пористые твердые тела, куда может медленно проникать метан и благодаря этому "волшебные острова" удерживаются некоторое время на поверхности озер и морей на Титане. Ученые считают, что эти "острова" могут формироваться не только посреди водоемов, но и ближе к берегам, где они увеличиваются в размерах, откалываются и уплывают.

Также по словам ученых, наличие замерзшего твердого покрытия на поверхности озер и морей объясняет гладкость их поверхности и таким образом им удалось решить сразу две загадки Титана.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили недостающий компонент в облаках Венеры, который вызывает появление загадочных темных пятен. Авторы исследования смогли идентифицировать компонент, ответственный за появление пятен, которые видны только в ультрафиолетовом диапазоне света.

Также Фокус писал о том, что NASA представило концепцию уникального летательного аппарата, который будет исследовать атмосферу и поверхность Марса. Это первый в своем роде марсианский самолет, который будет работать на солнечной энергии и преодолевать огромные расстояния на высоте 1 км над поверхностью Марса.