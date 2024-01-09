Имя царя на древнем артефакте: он датируется концом эпохи Первого храма (фото)

Имя "Менахем" не является новым для исторических записей. Оно встречается в ивритских и финикийских текстах, а печати с этим именем находили в разных местах, таких как Израиль, Ассирия, Кипр и Египет.

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) сделали захватывающее открытие во время недавних раскопок в иерусалимском районе Рас-эль-Амуд. Они обнаружили старинную ручку кувшина с выгравированным именем "Менахем", пишет HeritageDaily.

Эта находка проливает свет на два разных периода в истории: среднеханаанский период, датируемый 2200-1900 годами до н. э., и более поздний период, VIII-VII века до н. э., конец эпохи Первого храма.

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Согласно заявлению IAA, эта ручка происходит из последнего периода и когда-то была частью сосуда для хранения. На ней выгравировано ивритское имя "Менахем", которое, возможно, использовали как знак сочувствия после потери членов семьи.

Имя "Менахем" не является новым для исторических записей. Оно встречается в ивритских и финикийских текстах, а печати с ним находили в разных местах, таких как Израиль, Ассирия, Кипр и Египет.

Менахемом также звали царя северного Израильского царства, который основал династию, известную как Дом Гади или Дом Менахема.

Во время правления Менахема ассирийцы совершили свои первые набеги на Израильское царство, а также начали вторжение в Дамасское царство на северо-востоке. Чтобы сохранить независимость своего царства, Менахем был вынужден заплатить значительную дань в тысячу талантов серебра.

Доктор Рон Бери, что руководил раскопками от Израильского управления по делам древностей, сказал: "Эта важная находка присоединяется к подобным именам, которые обнаружили во время археологических раскопок на Древнем Востоке и, в частности, в Израиле".

Такие находки, как эта ручка от кувшина с именем Менахема, дают важное представление о древних культурах и их связях. Наличие таких артефактов в Иерусалиме намекает на богатое историческое полотно города, демонстрируя его значение для разных эпох и цивилизаций.

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