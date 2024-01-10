Как не заболеть. Растительную пищу связали с уменьшенным риском COVID-19

Ученые обнаружили стойкую связь между потреблением растительной пищи и снижением риска заболевания COVID-19 на 39%. Новое исследование может пополнить наш арсенал противодействия вирусу.

В недавнем исследовании, проведенном в Бразилии, ученые обнаружили необычную связь между питанием и риском заразиться вирусом COVID-19. Они узнали, что люди, придерживающиеся веганской или вегетарианской диеты, имеют меньше шансов заразиться этим вирусом. О нюансах полученных ими знаний и течении самого исследования пишет ScienceAlert.

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В исследовании, проведенном в Университете Сан-Паулу, приняли участие 702 взрослых человека. Из них 278 человек придерживались диеты, богатой овощами, бобовыми и орехами, и ограничивали потребление мяса и молочных продуктов. Остальные участники не придерживались таких ограничений в питании.

Ученые заметили, что у тех, кто ел больше растительной пищи, вероятность заразиться COVID-19 была на 39 процентов ниже, чем у тех, кто этого не делал. Важно отметить, что эти данные не являются окончательным доказательством того, что вегетарианство или веганство предотвращает COVID-19. Однако результаты исследования позволяют предположить, что такая диета может иметь некоторые защитные свойства.

Исследователи учитывали и другие факторы, такие как количество физических упражнений, индекс массы тела (ИМТ) и наличие каких-либо заболеваний. Даже после их учета связь между растительной диетой и более низким риском COVID-19 сохранялась.

Но почему так происходит? Авторы исследования считают, что это связано с общими преимуществами растительной диеты для здоровья. Известно, что такие диеты полезны для сердца и артериального давления, они богаты антиоксидантами и другими соединениями, которые поддерживают иммунную систему и даже могут оказывать прямое воздействие на вирусы.

Это не первый случай, когда ученые замечают связь между диетой и COVID-19. Предыдущие исследования также показали, что люди, употребляющие больше растительной пищи, имеют меньшие шансы заразиться COVID-19 в тяжелой форме. Это вполне логично, поскольку существует тесная связь между нашим питанием и общим состоянием здоровья.

Учитывая эти выводы, наряду с обычными советами носить маски и соблюдать правила гигиены, возможно, стоит задуматься о некоторых изменениях в своем рационе. Даже небольшие изменения в сторону более растительной пищи могут потенциально снизить риск заболевания COVID-19, считают авторы.

Данное исследование не утверждает, что веганская или вегетарианская диета полностью защитит вас от COVID-19, однако оно пополняет растущее число доказательств того, что то, что мы едим, может играть определенную роль в нашей восприимчивости к инфекциям, включая COVID-19. Исследователи предлагают рассматривать растительную диету как потенциальный способ снижения риска заражения вирусом, наряду с другими профилактическими мерами, такими как вакцины и соблюдением гигиены.

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