Выяснилось, как появляются новые звезды на краю галактик: 18 лет это было загадкой (фото)

Астрономы долго не могли обнаружить структуры, отвечающие за образование звезд, но наконец-то им это удалось.

О процессе появления новых звезд хорошо известно, когда он происходит в густонаселенных центрах галактик. Но когда на пустых окраинах галактик рождаются новые звезды, то это требует нового объяснения. Группа астрономов на 243-м собрании Американского астрономического общества объявила о том, что они впервые обнаружили уникальные молекулярные облака, которые приводят к появлению новых звезд на окраинах галактик. Эту загадку пытались решить 18 лет, пишет Universe Today.

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В 2005 году орбитальный космический телескоп GALEX обнаружил на окраинах разных галактик большое количество очень молодых звезд, что было неожиданным открытием. С тех пор астрономы искали в этих регионах молекулярные облака, из которых рождаются звезды, но не могли их обнаружить. Но теперь им это удалось.

Обычный процесс появления звезд состоит в том, что атомарный газ под влиянием гравитации объединяется и образует газовое облако, которое начинает сжиматься. Чем плотнее становится облако, тем быстрее отдельные атомы объединяются в молекулы и облако становится молекулярным, что является основой для появления новой звезды. Как объясняют ученые, в центре газовых молекулярных облаков находятся очень плотные ядра, которые окружены менее плотным газом. Именно из плотных ядер и рождаются новые звезды.

Но 18 лет назад астрономы обнаружили очень молодые звезды на краю далеких галактик, но никаких молекулярных облаков рядом они не нашли, что было очень странно. Теперь же ученые выяснили, почему тогда не были обнаружены молекулярные облака. Дело в том, что внешняя оболочка этих облаков была почти невидима, что усложнило их идентификацию.

С помощью более современных телескопов астрономы также не увидели внешнюю оболочку облаков, но зато обнаружили их ядра. В частности, это касается окраин галактики M83, где были обнаружены 23 ядра молекулярных облаков Фото: Universe Today

С помощью более современных телескопов астрономы также не увидели внешнюю оболочку облаков, но зато обнаружили их ядра. В частности, это касается окраин галактики M83, где были обнаружены 23 ядра молекулярных облаков.

По словам ученых, эти структуры отличаются от своих налогов, которые можно увидеть в центрах галактик, но самое главное, что источник появления новых звезд на окраинах галактик был найден. Таким образом была разгадана 18-летняя загадка, но исследование выявило еще одну загадку.

Там, где ученые обнаружили ядра молекулярных облаков, они нашли очень большую концентрацию атомарного газа по сравнению с наблюдаемым количеством молекулярного газа.Пока точно не известно, почему атомарный газ не превращается в молекулярный газ в отдаленном регионе галактики M83. Чтобы это выяснить нужно провести новые наблюдения, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, похожая на Юпитер планета скрывала большой секрет длиной 560 000 км. Новое исследование давно известной далекой планеты позволило обнаружить, что этот мир в некоторой мере похож на комету.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли объяснить природу загадочной особенности, обнаруженной в остатке сверхновой Кассиопея А. Кстати, это газовое облако имеет ширину 10 световых лет.