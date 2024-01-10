Кто огородил оазис стеной 4 тыс. лет назад: находка археологов создала новые вопросы (фото)

Вблизи одного из крупнейших оазисов в Аравийской пустыне исследователи нашли массивное укрепление бронзового века. Оно тянулось почти на 15 километров, а толщина колебалась от 1,7 до 2,4 метра.

В 4-м и 3-м тысячелетиях до нашей эры в Северной Аравийской пустыне существовали оседлые общины, и недавнее исследование обнаружило часть этой древней истории. Команда ученых из CNRS и Королевской комиссии по изучению Аль-Улы (RCU) раскопала массивное укрепление вокруг оазиса Хайбар, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование проливает свет на оазис, обнесенный стеной, который является одним из крупнейших в Саудовской Аравии, наряду с известным оазисом Тайма. Хотя обнесенные стенами оазисы бронзового века не были чем-то необычным, эта находка добавляет важную главу к нашему пониманию человеческого присутствия в северо-западной Аравии, предлагая понимание социальной сложности до исламской эры.

В 4-м и 3-м тысячелетиях до нашей эры в Северной Аравийской пустыне существовали оседлые общины. Фото: Википедия

Соединив полевые исследования, данные дистанционного зондирования и архитектурные исследования, исследовательская группа подсчитала, что первоначальное укрепление простиралось на 14,5 километров, его толщина колебалась от 1,7 до 2,4 метра, а высота — около 5 метров. Это колоссальное сооружение, которое сегодня частично сохранилось на чуть менее половины своей первоначальной длины, окружало территорию площадью 1100 гектаров с 74 бастионами, до сих пор стоящими на ней.

Радиоуглеродный анализ образцов, собранных во время раскопок, указывает на то, что это чудо построили между 2250 и 1950 годами до нашей эры. Эти временные рамки не только подтверждают связь оазиса Хайбар с сетью оазисов на северо-западе Аравии, но и ставят важные вопросы о его назначении и сообществах, ответственных за его строительство.

Исследование вызывает интерес к мотивам построения такого грандиозного сооружения и побуждает к размышлениям об отношениях между жителями оазиса и населением за его пределами. Это взгляд в прошлую эпоху, бросает нам вызов разгадать тайны древних цивилизаций и их сложную социальную динамику.

Ранее Фокус писал о стихийном бедствии, которое восемь тысяч лет назад уничтожило до 100 процентов жителей Британии.

А также мы рассказывали, как самый роскошный пиратский порт ушел под воду.