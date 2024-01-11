Найден виновник развития рассеянного склероза: им оказался распространенный вирус

Новое исследование ученых выявило четкую связь между заболеванием, принадлежащим к семейству вирусов герпеса, и развитием рассеянного склероза. Под угрозой могут оказаться миллионы людей.

В ходе недавнего исследования ученые из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне сделали важное открытие о рассеянном склерозе (РС) — заболевании, которым страдают около двух миллионов человек во всем мире. РС возникает, когда иммунная система организма ошибочно атакует миелин, защитную ткань в центральной нервной системе, что приводит к таким симптомам, как усталость, онемение и боль, пишет Inverse.

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Одним из самых таинственных аспектов рассеянного склероза является его причина. Известно, что здесь играет роль сочетание экологических и генетических факторов, но исследователи сосредоточились на потенциальном участии перенесенной инфекции вируса Эпштейна-Барра (ЭБВ). Этот вирус наиболее известен тем, что вызывает инфекционный мононуклеоз, часто называемый "болезнью поцелуев". Он относится к семейству вирусов герпеса и широко распространен во всем мире, заражая большинство людей в тот или иной момент их жизни.

Исследование техасской команды проливает свет на эту необычную связь. Они обнаружили, что у людей, находящихся на ранних стадиях РС, в спинномозговой жидкости заметно увеличивается количество иммунных клеток, известных как Т-клетки. Эти клетки играют важнейшую роль в работе иммунной системы, помогая выявлять и уничтожать инфицированные клетки.

Для дальнейшего изучения этого вопроса ученые исследовали образцы крови и спинномозговой жидкости пациентов с РС. Они подвергли эти образцы воздействию клеток, трансформированных ЭБВ-инфекцией, и наблюдали за иммунным ответом. Значительная часть Т-клеток в спинномозговой жидкости (около 13%) реагировала на клетки, трансформированные ЭБВ, что гораздо выше, чем при реакции на другие вирусы или инфекции.

Этот вывод позволяет предположить тесную связь между инфицированием ЭБВ и развитием рассеянного склероза. Однако точная роль этих Т-клеток в возникновении РС остается неясной. В исследовании также подчеркивается, что, поскольку РС развивается лишь у меньшинства людей с ЭБВ-инфекцией, вирус не является единственным фактором, провоцирующим развитие заболевания. Это указывает на то, что решающую роль играют другие генетические или экологические факторы, а также реакция иммунной системы, которые еще предстоит обнаружить.

Это исследование является шагом вперед в понимании РС и может проложить путь к новым стратегиям профилактики или лечения заболевания. Одним из перспективных направлений является разработка вакцин против ЭБВ, которые потенциально могут снизить риск развития РС. Хотя полное излечение от РС пока не предвидится, эти данные имеют решающее значение для совершенствования управления и окончательного преодоления этой сложной болезни.

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