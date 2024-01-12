Попытка длиной 3,5 месяца. NASA наконец-то открыло контейнер с образцами астероида Бенну (фото)

Ученым пришлось создать новые инструменты, чтобы получить доступ к драгоценному грузу, который поможет раскрыть секреты Солнечной системы.

Прошло 3,5 месяца с тех пор, как космический аппарат OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с образцами, взятыми на астероиде Бенну. Но ученым все это время не удавалось получить доступ к контейнеру, содержащему камни и пыль с околоземного астероида. Теперь же NASA сообщило, что благодаря новым инструментам крышка контейнера с образцами открыта. Как говорят ученые, исследование этих образцов может дать лучшее предоставление о ранней истории Солнечной системы, ведь астроид Бенну существует миллиарды лет, пишет ScienceAlert.

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Еще 24 сентября прошлого года ученые получили долгожданный груз из космоса, когда аппарат OSIRIS-REx после завершения 7-летней миссии доставил на Землю капсулу с образцами астероида Бенну. Внутри капсулы находился контейнер с камнями и пылью, крышка которого также была покрыта небольшим количеством астероидного материала. Это были 70 грамм пыли, которые ученые тщательно изучили и обнаружили там большое количество молекул воды и углерода. Таким образом это подтверждает теорию о том, что астероиды, упавшие на Землю миллиарды лет назад, помогли сделать нашу планету обитаемой.

Внутри капсулы находился контейнер с камнями и пылью, крышка которого также была покрыта небольшим количеством астероидного материала. Это были 70 грамм пыли, которые ученые тщательно изучили и обнаружили там большое количество молекул воды и углерода Фото: NASA

Но основная часть образцов астероида Бенну находилась внутри контейнера и 3,5 месяца ученые пытались его открыть. И наконец-то им это удалось с помощью новых инструментов, разработанных для этой цели. Крышка контейнера была закрыта с помощью 35 зажимов, два из которых не могли открыть с помощью существующих инструментов в стерильном боксе, чтобы избежать загрязнения образцов. Ученым из NASA пришлось создать 2 новых инструмента, которые прошли тщательную проверку и показали эффектный результат.

Основная часть образцов астероида Бенну находилась внутри контейнера и 3,5 месяца ученые пытались его открыть. И наконец-то им это удалось с помощью новых инструментов, разработанных для этой цели Фото: NASA

По состоянию на 11 января, согласно сообщению NASA, образцы и открытого контейнера еще не были извлечены и не известен точный вес материала, хотя ранее сообщалось, что там должно быть около 250 грамм камней и пыли. NASA сообщило, что нужно провести еще несколько этапов вскрытия контейнера, после чего образцы будут извлечены и начнется их исследование.

Астероид Бенну Фото: NASA

На сегодняшний день, полученное количество образцов с астероида Бенну является самым большим успешно собранным и доставленным на Землю из всех подобных миссий.

Космический аппарат OSIRIS-REx, который теперь называется OSIRIS-APEX, в настоящее время летит к другому, потенциально опасному, астероиду под названием Апофис. Аппарат должен заняться исследованием этого камня в 2029 году, когда астероид пролетит на очень близком расстоянии от Земли. Об этом уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, на формирование планет в Солнечной системе оказали очень сильное влияние огромные столкновения между объектами. Это повлияло, в частности, на Землю, Меркурий и Уран.