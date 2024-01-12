Пригодный для жизни водный мир находится недалеко от Земли: у планеты свои особенности

Согласно исследованию, на поверхности экзопланеты LHS 1140b может быть вода в жидком виде и даже условия для развития жизни.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters считают, что на экзопланете, расположенной на расстоянии 50 световых лет от нас, может быть жидкая вода на поверхности. То есть эта планета может быть пригодным для жизни водным миром и космический телескоп Уэбб может определить, действительно ли это так, пишет Space.

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Астрономы проводили наблюдения за планетой под названием LHS 1140b с помощью разных телескопов с момента ее открытия 7 лет назад. Этот мир вращается вокруг небольшой и не очень яркой звезды на расстоянии 50 световых лет от нас.

Как показали прошлые наблюдения, LHS 1140b является каменистой планетой, но в 1,7 раза больше Земли. Новое исследование показывает, что у планеты не хватает плотности, чтобы быть просто каменистой и она либо содержит намного больше воды, чем есть на Земле, либо у нее огромная атмосфера, состоящая из таких легких химических элементов как водород и гелий.

Пока ученые не могут точно сказать, действительно ли эта планета является водным миром. Но она находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит часть воды может быть жидкой и находится на поверхности. В этом случае планета может быть пригодной для жизни.

Новое исследование показывает, что у планеты не хватает плотности, чтобы быть просто каменистой и она либо содержит намного больше воды, чем есть на Земле, либо у нее огромная атмосфера, состоящая из таких легких химических элементов как водород и гелий Фото: The Conversation

Ученые планируют использовать космический телескоп Уэбб, чтобы точно определить является ли LHS 1140b водным миром. Если это так, то следующие исследования будут посвящены поискам внеземной жизни на этой планете. Авторы исследования говорят, что в ближайшем будущем у них может появиться косвенное доказательство существования жидкой воды на этой планете. И это будет первое подобное открытие.

В то же время, известно, что звезда LHS 1140, вокруг которой вращается LHS 1140b имеет примерно в 5 раз меньший размер и массу, чем наше Солнце. Поэтому несмотря на то, что планета расположена в зоне обитаемости звезды, последняя излучает едва ли достаточно энергии для создания пригодных для жизни условий.

Самое интересное, что LHS 1140b вращается вокруг звезды на расстоянии, которое в 4 раза меньше, чем то, что отделяет Меркурий от Солнца. Если на Меркурии очень высокая температура, которая не позволяет существовать ничему живому, то экзопланета LHS 1140b даже холоднее Земли.

Многие годы главной целью для поиска внеземной жизни были планеты в системе TRAPPIST-1. Они находятся даже ближе к Земле, чем LHS 1140b, и имеют похожий с Землей размер. Три из семи планет системы вращаются вокруг более холодной чем Солнце звезды также в зоне обитаемости. Но ученые выяснили, что звезда слишком активна и ее излучение скорее всего уничтожило как атмосферу, так и возможную жидкую воду на планетах.

Но звезда LHS 1140 гораздо менее активна, чем TRAPPIST-1, поэтому шанс на то, что на планете LHS 1140b может быть жидкая вода и даже пригодные для жизни условия, остается.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что Солнце убьет нас всех, но Земля получит второй шанс. Исследователи говорят, что даже после смерти звезды наша планета снова сможет стать обитаемой.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в космосе новую огромную структуру, которая состоит из галактик, но ее размер противоречит космологическому принципу. Структура получила название Большое Кольцо и имеет диаметр 1,3 млрд световых лет.