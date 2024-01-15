Модуль летел к Луне, но врежется в Землю: что известно о миссии Peregrine

Всего через неделю после запуска посадочный модуль, который должен был приземлиться на Луне, возвращается обратно.

Последние данные компании Astrobotic, которая построила лунный посадочный Peregrine, показывают, что поврежденный аппарат находится на пути к Земле и скоро сгорит в атмосфере планеты, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миссия Peregrine на сегодняшний день является одной из самых больших неудач в истории исследования космоса. По состоянию на воскресенье, 14 января, аппарат находился на расстоянии 389 тысяч км за орбитой Луны и траектория полета показывает, что он возвращается обратно на Землю. В компании Astrobotic предполагают, что посадочный модуль сгорит в атмосфере нашей планеты в четверг, 18 января.

После успешного старта на борту новейшей ракеты-носителя Vulcan (это произошло 8 января, как уже писал Фокус), все бортовые системы и большая часть полезных нагрузок на борту модуля Peregrine сейчас работают хорошо и даже отправляют данные на Землю. Казалось бы, все идет по плану для первой американской миссии, целью которой является посадка на Луну впервые за 52 года.

Но на самом деле, у посадочного модуля есть большая проблема, которая возникла буквально через несколько часов после старта с Земли. Из-за неисправного клапана в двигательной системе у модуля произошла утечка топлива, которая продолжалась в течение нескольких дней. В результате практически все топливо улетучилось в космос, что не позволит модулю приземлиться на Луне, как планировалось, 23 февраля.

Теперь траектория полета аппарата изменилась, он облетел Луну и направляется в сторону нашей планеты. В компании Astrobotic используют данные Лаборатории реактивного движения NASA для того, чтобы следить за полетом поврежденного модуля.

Теперь траектория полета аппарата изменилась, он облетел Луну и направляется в сторону нашей планеты Фото: space.com

В компании заявили, что утечка топлива сильно замедлилась, что неудивительно, ведь, топлива улетело так много, что давление в баке значительно снизилось. Эта утечка продолжает изменять траекторию полета Peregrine и в Astrobotic все еще пытается определить, какие могут еще альтернативы у миссии.

Тем временем астроном-любитель Тони Данн проанализировал данные Лаборатории реактивного движения NASA и подсчитал, что Peregrine должен войти в атмосферу Земли над восточной частью Австралии. Из-за того, что посадочный модуль весит всего 288 кг, маловероятно, что даже обломки аппарата долетят до нижних слоев атмосферы после того, как модуль сгорит в верхних слоях.

Посадочный модуль Peregrine является первым частным лунным посадочным модулем, созданным в США. На его борту находится 20 полезных нагрузок, в том числе 5 от NASA. Аппарат вместе с небольшим луноходом должны были в течение примерно 10 дней исследовать Луну. Успешная посадка модуля стала бы первым в истории приземлением частного посадочного модуля на Луне.

Как уже писал Фокус, через несколько дней после начала полета к Луне, посадочный модуль Peregrine прислал фотографию из космоса, где видна часть аппарата, а также Земля, представленная в необычном виде.

Также Фокус писал о том, что Peregrine смог запустить половину полезных нагрузок, размещенных на его борту, которые начали отправлять данные на Землю.

Согласно сообщению, компании Astrobotic, наблюдение за полетом модуля будет продолжаться и 18 января должна стать известная окончательная судьба миссии Peregrine.