Лекарство от малярии оказалось древними артефактами: как нашли самую старую письменность Китая (фото)

Китайская народная медицина использует много разнообразных средств, в частности так называемые кости дракона. Однажды такое лекарство помогло найти древнюю китайскую письменность.

Неожиданный поворот событий привел к тому, что ключ к разгадке древнейшей письменности Китая нашли благодаря малярии. Счастливый случай привел к открытию костей оракула в Иньсюй, который теперь признан местом рождения китайской письменности, пишет Ancient Origins.

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Канцлер Императорской академии Ван Иронг заболел малярией в 1899 году, и ему прописали кости дракона, которые, как считалось, обладали мистическими целебными свойствами. Вместо привычного порошка, аптекарь дал больному целые кости, с заметными на них надписями.

Ван Иронг объединился с коллегой Лю Е для исследования таинственных символов. Их путешествие привело обратно к аптекарю, который отказался рассказывать о происхождении костей.

Весть о находке распространилась среди ученых, но только в 1908 году Ло Чжэню нашел источник костей — Иньсюй, недалеко от города Аньян, столицы династии Шан.

Именная кость оракула династии Шан с надписью Фото: National Museum of China / CC BY-SA 3.0

Кости оракулов, преимущественно бычьи лопатки и черепашьи панцири, играли жизненно важную роль в древней истории Китая во времена династии Шан (1600-1000 гг. до н. э.). Эти артефакты использовались для гадания и содержали надписи с вопросами к духам предков, охватывающие широкий круг тем.

Процесс гадания давал представление о сельском хозяйстве, государственных делах и различных аспектах жизни общества Шан. Нагревание костей создавало трещины, которые, по поверью, передавали сообщения от духов предков. Эти ответы, интерпретированные гадателями, помогали принимать важные решения.

Со времени откровения Ло Чжэню ученые нашли тысячи костей оракулов, которые раскрывают эволюцию китайской письменности. Несмотря на это, многие иероглифы остаются нерасшифрованными, что добавляет находкам атмосферу таинственности.

Кости дракона, или лонг гу, до сих пор используются в китайской медицине. Хотя исторически считается, что это останки дракона, на самом деле это окаменелые кости и кости оракула. Интересно, что антрополог Густав фон Кенигсвальд обнаружил большие зубы, которые продавали как зубы дракона, а они оказались останками давно вымершего гигантопитека блекси (Gigantopithecus blacki).

История древнейшей письменности Китая не только открывает увлекательную историческую страницу, но и освещает неожиданные пути к научным открытиям. Эта находка открывает окно в прошлое, предлагая ощутимую связь с прошлой эпохой и выделяя важность сохранения и разгадки тайн нашего культурного наследия.

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