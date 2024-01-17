Рыцари замка Кибург: в Швейцарии обнаружили неповрежденную средневековую перчатку (фото)

Замок Кибург, также известный как Chuigeburch (что означает "замок коров"), является важным историческим объектом. Сегодня это один из крупнейших средневековых замковых комплексов Швейцарии, включающий в себя большой зал, угловую башню, часовню и три каменных дома.

На недавней пресс-конференции кантона Цюрих представили увлекательную находку — неповрежденную средневековую перчатку, датированную XIV веком. Ее обнаружили во время раскопок к юго-востоку от замка Кибург, Швейцария, пишет HeritageDaily.

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Замок Кибург, также известный как Chuigeburch (что означает "замок коров"), является важным историческим объектом. Сегодня это один из крупнейших средневековых замковых комплексов Швейцарии, включающий в себя большой зал, угловую башню, часовню и три каменных дома.

Археологи сделали это открытие вблизи замка, исследуя средневековый ткацкий подвал, уничтоженный пожаром в XIV веке. Кроме того, обнаружены доказательства кузнечного дела, включая форму и более 50 металлических предметов, связанных с кузнечной деятельностью.

Среди этих находок были молоток, пинцет, щипцы, ключи, ножи, острия, а также полностью сохранившаяся перчатка XIV века, в дополнение к фрагментам ее аналога, которого носили на другой руке.

Среди этих находок были молоток, пинцет, щипцы, ключи, ножи, острия, а также полностью сохранившаяся перчатка XIV века, в дополнение к фрагментам ее аналога, которого носили на другой руке Фото: Canton of Zurich

Если описать неповрежденную перчатку, то это артефакт с четырьмя пальцами, предназначенная для правой руки. Она состоит из отдельных железных пластин, скрепленных вместе в виде чешуи и соединенных с помощью боковых заклепок.

Отдельные фрагменты перчатки были прикреплены к внутренней части с помощью дополнительных заклепок на кожаной или текстильной основе, которую соответственно пришили к ткани.

Согласно анонсу: "Ранее известные перчатки из музеев и коллекций в основном датируются не ранее XV века. Более древние примеры с XIV века, однако, чрезвычайно редки. До сих пор во время археологических раскопок в Швейцарии было найдено только пять других перчаток этого периода, хотя ни одна из них не сохранилась настолько хорошо и не имеет столько деталей дизайна и отделки, как перчатка из Кибурга".

Эта находка проливает свет на материальную культуру средневекового Кибурга и дает ценную информацию о ремесле и повседневной жизни людей, которые когда-то населяли эту местность. Перчатка, вместе с другими артефактами, предлагает ощутимую связь с прошлой эпохой.

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