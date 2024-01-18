Древние греки могли открыть Северную Америку еще задолго до Колумба: что рассказал Плутарх

Недавнее исследование указывает на то, что древние греки совершали путешествия в Северную Америку еще задолго до Колумба. К такому выводу пришел ученый из Эгейского университета, исследовав труд Плутарха.

Предположение о том, что древние греки могли ступить в Америку до Христофора Колумба, может показаться неправдоподобным, но недавнее исследование указывает на реалистичность такого путешествия. Доктор Иоаннис Лиритзис, профессор археоастрономии в Эгейском университете, исследовал диалог, написанный греческим историком Плутархом, и пришел к интересному предположению, пишет GreekReporter.

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Текст Плутарха, известный под названием "De Facie", пересказывает историю, рассказанную путешественником, посетившим далекий континент. Доктор Лиритзис вместе с командой соавторов утверждает, что этот большой континент был ничем иным, как Северной Америкой.

Ключ к этой теории лежит в астрономических данных, упомянутых в диалоге. Согласно тексту, новые путешественники отправлялись в путешествие каждые тридцать лет, что совпадало с появлением планеты Сатурн в созвездии Тельца.

Исследователи утверждают, что древние греки, вооруженные своими знаниями по астрономии, могли определить положение атлантических течений для движения на запад. Ученые также определили время, когда произошло полное солнечное затмение, упомянутое в истории, а именно 75 год нашей эры.

В течение десятилетий вокруг этого затмения Сатурн действительно появлялся в Тельце в течение трех периодов: с 26 по 29 год нашей эры, с 56 по 58 год нашей эры и с 85 по 88 год нашей эры.

Доктор Лиритзис и его коллеги предполагают, что путешествие, описанное в тексте Плутарха, вероятно, произошло около 56 года нашей эры. Греки прибыли в Северную Америку в 57 году, пробыли там год и вернулись осенью 58 года, когда Сатурн вышел из Тельца.

Исследование также опирается на географические описания в "De Facie", где говорится о "большом континенте" за островом Огигия, который исследователи связывают с заливом Святого Лаврентия в Канаде. Плутарх также писал, что мореплаватели попали на "большой континент" через залив, который выравнивается с дельтой Волги, северным входом в Каспийское море.

Доктор Лиритзис предполагает, что древние греки могли совершить это путешествие с целью разведки, обогащения или с религиозными целями. Он выделяет их тесную связь с астрономическими явлениями, ссылаясь на Антикитерский механизм, древний астрономический компьютер.

Однако не все эксперты убеждены в этом. Некоторые археологи отрицают эту теорию, утверждая, что нет достаточных доказательств того, что древние греки достигли Америки и остались в ней. Скептики ставят под сомнение навигационные возможности греков в открытой Атлантике.

Пока продолжаются дебаты, другой исследователь, доктор Минас Цикрицис, разделяет похожую теорию. Изучая "De Facie" Плутарха, он предполагает, что древние греки задолго до Колумба знали о "большом" континенте к западу от Британии. Цикрицис добавляет, что связь между Грецией и Америкой берет свое начало еще с минойской эпохи, а ключевыми мотивами были торговля и транспортировка меди.

Какими бы необычными ни были эти теории, вопрос о том, действительно ли древние греки достигли Америки, остается предметом научных дискуссий и имеет много пространства для дальнейших исследований и изысканий.

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