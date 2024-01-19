На Марсе обнаружено подземное море из замерзшей воды: хватит для затопления планеты (фото)

Ученые предполагают, что если растопить водяной лед на экваторе Красной планеты, то этого будет достаточно, чтобы покрыть Марс водой слоем в почти 3 метра.

Ученые из Европейского космического агентства предполагают, что на Марсе в районе экватора находится подземное море из водяного льда глубиной примерно 3,7 км. Количество воды там сравнимо с количеством воды в Красном море и если ее добыть, то будущие колонии на Марсе получат огромное количество жизненно важного ресурса, пишет New Atlas.

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Сейчас поверхность Марса настолько сухая, насколько это вообще возможно. Ученые часто используют для сравнения пустыню Атакама на Земле. Хотя это одно из самых засушливых мест на нашей планете, по сравнению с поверхностью Марса эта пустыня представляет собой тропический лес во время сезона дождей.

Но это не значит, что на Марсе вообще нет воды. На полюсах планеты находятся ледяные шапки из замерзшей воды, а исследования показывают, что миллиарды лет назад на планете текли реки, были озера и даже неглубокий океан из жидкой воды.

Под поверхностью Марса также находится водяной лед, но ученые пока точно не могут сказать, где именно и сколько его там. Этот лед имеет огромное значение для будущих колоний на Марсе, ведь вода необходима для жизни будущих покорителей Красной планеты. Конечно, ее можно привезти с Земли и попробовать транспортировать с полюсов, но это будет очень дорого.

Результаты наблюдений орбитального аппарата Mars Express показали, что в районе экватора на Марсе могут находиться залежи водяного льда и толщина этого слоя может составлять примерно 3,7 км. В частности, этот водяной лед может находится под крупным геологическим образованием, вероятно вулканического происхождения, под названием формация Medusae Fossae. Эта формация занимает территорию сравнимую с размером Индии. Здесь рождают одни из самых мощных пылевых бурь на Марсе.

Результаты наблюдений орбитального аппарата Mars Express показали, что в районе экватора на Марсе могут находиться залежи водяного льда и толщина этого слоя может составлять примерно 3,7 км Фото: ESA

Пока что данные георадара Mars Express и компьютерные модели указывают на то, что под поверхностью геологического образования действительно может скрываться огромное море из замерзшей воды. По словам ученых, если данные наблюдений найдут свое подтверждение, то есть это точно окажется водяной лед, то это месторождение воды на Марсе окажется самым большим на Красной планете.

Формация Medusae Fossae на Марсе Фото: ESA

Если расплавить весь этот лед, то полученная вода сможет затопить Марс и покрыть его слоем высотой 2,7 метра. Ученые считают, что если будущие колонисты смогут приложить немало усилий по добыче этой воды, то таким образом они смогут обеспечить себя этим ресурсом надолго.

Пока что данные георадара Mars Express и компьютерные модели указывают на то, что под поверхностью геологического образования действительно может скрываться огромное море из замерзшей воды Фото: ESA

В то же время ученые миссии Mars Express говорят, что анализ полученных данных бросает вызов пониманию формирования формации Medusae Fossae и возникают новые вопросы. Например, как давно образовались эти залежи льда и каким был Марс в то время? Ученые говорят, что если будет получено подтверждение того, что под поверхностью Марса в районе экватора находится действительно водяной лед, то это изменит понимание истории климата Красной планеты.

К сожалению, возможные залежи льда под Medusae Fossae покрыты сотнями метров пыли, и скорее всего до них не удастся добраться в течение ближайших десятилетий.

Напоминаем, что в январе исполнилось 20 лет с тех пор, как на Марсе приземлились два марсохода NASA, которые изменили представление ученых о Красной планете. О том, какие открытия сделали марсоходы и какие рекорды установили, уже писал Фокус.

Также Фокус писал том, что марсоход NASA нашел на Марсе камень необычной формы, который напоминает эмблему Звездного флота из серии фильмов "Звездный путь".