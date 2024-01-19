Опасное размножение. Смертельный секс заставил крошечных млекопитающих стать каннибалами (видео)

Исследователи рассказали, как миниатюрные австралийские животные дошли до поедания себе подобных, хотя ранее питались насекомыми.

Флора и фауна Австралии очень разнообразна, а предыдущие исследования уже показали, что именно здесь обитает наибольшее количество ядовитых видов. Однако в Австралии также много других удивительных животных, которые ведут себя интересным образом: например, поедают партнера после спаривания, пишет Science Alert.

В прошлом году ученый из Совета Саншайн-Кост Эллиот Бауэрман отправился в двухдневную экспедицию в национальный парк Новой Англии, горные вершины которого являются одними из самых высоких на средне-восточном побережье Австралии и достигают около 1500 метров. Во время своего путешествия он заметил нечто любопытное — крохотное животное выбежало на тропу и тащило за собой мертвое тело другого животного, а затем начало его поедать. Ученый заснял это любопытное событие на камеру, а затем пересмотрел отснятый материал.

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Просмотрев материал ученый обнаружил, что перед ним крохотное сумчатое млекопитающее, обитающее в лесных массивах Австралии — антехинус (Antechinus mimetes mimetes). Как правило, эти существа питаются насекомыми и пауками, а порой могут поедать мелких позвоночных, например птиц, ящериц и других млекопитающих.

емный антехинус с материка в период спаривания, с видимой потерей шерсти на плече, поедающий другого антехинуса Фото: Elliot Bowerman

Однако в этот раз ученый наблюдал за тем, как антехинус поедал себе подобного, что в мире млекопитающих встречается очень редко. Ученым известно, что этот вид является одним из ярких представителей семелпарности, или "суицидального размножения". Простыми словами, ежегодно самцы антехинусов буквально падают замертво в конце одно-трехнедельного сезона размножения, отравленные собственными гормонами.

В период размножения у самцов повышается уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, происходит выброс тестостерона из огромных яичек. В результате возникает сбой в биологическом механизме, который уничтожает кортизол. Поток несвязанного кортизола приводит к системной недостаточности органов и неизбежной ужасной смерти каждого самца.

Так что же происходило на видео? Ученый записал видео в августе 2023 года — именно в этот месяц стартует брачный сезон антехинусов. Интенсивное спаривание сжигает калории, а в конце зимы становится холодно, при этом млекопитающим сложно найти источники пищи.

По словам соавтора нового исследования, доцента кафедры экологии и наук об окружающей среде в Технологическом университете Квинсленда Эндрю Бейкера, они с коллегами полагают, что живые антехинусы мужского и женского пола попросту приловчились пожирать самцов, умерших от сексуального истощения. По сути, они являются бесплатным источником энергии, а потому крохотные млекопитающие поглощают их тела, чтобы восполнить силы после энергозатратного брачного сезона.

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