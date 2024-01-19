Ледяная загадка: жили ли доисторические люди в Антарктиде

Антарктида, этот ледяной континент на дне мира, имеет давнюю историю — задолго до того, как люди задумались о том, чтобы ступить на нее. Хотя она ассоциируется у нас с низкими температурами и бесконечными льдами, Антарктида не всегда была такой.

В меловой период, когда по Земле бродили динозавры, Антарктида была совсем другим местом. Вдоль ее побережья росли тропические леса, и даже долгие зимы не сдерживали динозавров. Однако к тому времени, когда появились люди, как и наши древние родственники Homo erectus, те теплые дни уже были давней историей, пишет IFLScience.

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Несмотря на стабильность расположения Антарктиды по сравнению с другими континентами, она не была гостеприимным местом, даже в более теплые сезоны, известные как межледниковые периоды. Эти теплые времена были бы худшими для человеческой колонизации из-за высокого уровня моря, что делало воды вокруг Антарктиды еще большим препятствием, чем сегодня.

Несмотря на то, что некоторые могут подумать, под антарктическими льдами нет никаких доказательств существования высокотехнологичных древних цивилизаций. Никаких признаков, скрытых так называемой "великой археологией". Но это не значит, что связь человека с Антарктидой начинается с европейцев.

Необычайные подвиги полинезийских мореплавателей, которые достигли таких отдаленных мест, как Новая Зеландия, Гавайские острова и Рапа-Нуи, свидетельствуют о том, что они, возможно, не смогли найти гораздо большую, хотя и более неприветливую землю дальше на юг.

Доктор Присцилла Вехи из Университета Отаго возглавила исследование, посвященное изучению связи маори с Антарктидой. Специалисты обнаружили, что коренное население Новой Зеландии, маори, знало о существовании континента.

Киты, которые играют важную роль в культуре маори, питаются у антарктического побережья и мигрируют на север, чтобы размножаться. Рассказы о моряке Хуи Те Рангиора, который повел лодку в далекий Южный океан, возможно, следуя за мигрирующими китами, датируются примерно 1400 годами.

Хотя мы не можем точно знать, насколько близко они подошли к Антарктиде, название "Te tai-uka-a-pia", что означает "замерзший океан", намекает на их встречу с ледниками и, возможно, с самим континентом.

Интересно, что расстояние от Огненной Земли до Антарктического полуострова меньше, чем от Новой Зеландии до Восточной Антарктиды. Недавние исследования, которые ставят под сомнение предыдущие убеждения, свидетельствуют о том, что коренные американцы могли посещать Фолклендские острова в XIV веке. Это в свою очередь повышает вероятность того, что люди достигли Антарктиды задолго до европейских исследований.

Однако эти утверждения не являются общепринятыми, и достоверных доказательств этого нет. Пролив Дрейка, коварный участок воды между Южными Шетландскими островами и Южной Америкой, является значительным препятствием. Он имеет ширину около 800 километров, что менее чем вдвое превышает расстояние между Фолклендскими островами и южноамериканским материком.

Даже если бы люди добрались до этих островов и основали там поселения с помощью тогдашних технологий, вряд ли Антарктида стала бы для них более привлекательной.

В конце концов, хотя вполне вероятно, что люди знали об Антарктиде еще до эпохи Великих географических открытий и, возможно, даже ступали туда, конкретных доказательств этого пока нет, и они точно не задерживались там надолго.

Сегодня археология в Антарктиде сосредотачивается преимущественно на наследии исследователей XIX и XX веков, оставляя возможность более ранних посетителей почти погребенными в ледяных глубинах времени.

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