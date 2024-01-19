В Висле нашли тысячелетний меч воина-викинга: в Польше таких обнаружили только восемь

Эксперты считают, что именно этот меч принадлежит к типу Ulfberht — оружия, которое знаменует переход от меча викингов к средневековому рыцарскому мечу. Всего же обнаружено около 170 таких мечей, преимущественно на побережье Балтийского моря и в Скандинавии.

Во Влоцлавеке, Польша, обнаружили древний меч в реке Висла. Находка произошла во время плановых дноуглубительных работ на пристани для яхт и о ней немедленно сообщили в Воеводское управление охраны памятников (WUOZ), пишет HeritageDaily.

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Меч отправили в Университет Николая Коперника в Торуни для тщательного исследования, включая рентгеновский анализ. Результаты показали, что меч датируется примерно 950 годом нашей эры.

Эксперты из Воеводского управления охраны памятников считают, что именно этот меч принадлежит к типу Ulfberht — оружия, которое знаменует переход от меча викингов к средневековому рыцарскому мечу. Хотя считается, что эти мечи имеют франкское происхождение, они появились преимущественно в Северной Европе.

Самбор Гавинский, представитель Краевой службы охраны памятников, рассказал, что на сегодня в Европе найдено около 170 мечей такого типа, большинство из них — на побережье Балтийского моря и в Скандинавии. В Польше же обнаружили всего лишь 8 аналогичных мечей.

Одной из особенностей этих мечей является точно определенное содержание углерода в их стали. Этот уникальный состав придает оружию необычайную прочность, гибкость и долговечность.

Викинги, хотя и пользовались этими мечами, не были их производителями. Настоящее место производства остается загадкой. Считается, что оно находится где-то в Западной Европе.

Профессор Войцех Чудзяк из Университета Николая Коперника в Торуни предполагает, что мечом мог владеть воин-викинг. Эту гипотезу подтверждает географический контекст, поскольку Влоцлавек находится на перекрестке основных морских и сухопутных путей, соединяющих Куявы, Мазовию и даже простирающихся до Киевской Руси.

Это открытие открывает окно в прошлое, проливая свет на торговые сети древних времен. Пока исследователи продолжают свои поиски, меч остается молчаливым свидетелем прошлой эпохи, предлагая как интригу, так и понимание жизни тех, кто когда-то владел им.

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