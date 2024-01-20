Недооцененный гигант. Ученые назвали крупнейшего стегозавра, когда-либо бродившего по Земле (фото)

Окаменелые останки динозавра были найдены почти 150 лет назад и с тех пор никому не удавалось найти более крупного представителя этого вида.

Окаменелость древнего "монстра" была обнаружена в карьере в Суиндоне в 1874 году. Сегодня скелет стегозавра, найденный почти 150 лет назад, выставлен в Музее естественной истории в Лондоне, пишет BBC.

Исследователи изучили останки и обнаружили, что они принадлежат стегозавру. По словам палеонтолога Невилла Холлингворта, несмотря на свое действительно богатое геологическое наследие, Суиндонский динозавр, увы, не получил "достаточной известности". В то же время ученый отмечает, что он является крупнейшим из когда-либо найденных представителей своего вида.

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Скелет динозавра был обнаружен в виде нескольких больших кусков затвердевшей глины, каждый из которых весил около тонны. В результате ученые пришли к выводу, что эти останки не только принадлежали одному из самых крупных динозавров, когда-либо бродивших по Земле, но также являются одними из наиболее полных.

Стегозавра зовут Dacentrurus Armatus, что означает остроконечный хвост Фото: Susannah Maidment

Стегозавры представляли собой крупных, бронированных травоядных динозавров, бродивших по Земле около 150 миллионов лет назад. По словам Холлингворта, эти крупные животные также обладали длинными хвостами, покрытыми острыми шипами — эта особенность и повлияла на название стегозавра Dacentrurus Armatus, что в переводе означает "остроконечный хвост".

По словам профессора Пола Баррета, работающего в Музее естественной истории в Лондоне, эта древняя окаменелость, по сути, стала для ученых "дорожной картой" для понимания того, как выглядели стегозавры. В то же время главный исследователь и куратор динозавров в музее, доктор Сюзанна Мейдмент отмечает, что Суиндонский динозавр фактически является самым первым скелетом стегозавра, когда-либо найденных на планете.

Стегозавр — самый крупный из когда-либо обнаруженных в Великобритании Фото: Susannah Maidment

Кроме того, ученые сходятся в том, что останки гиганта также являются самыми крупными из всех, которые ранее доводилось видеть ученым. Сегодня Суиндонский динозавр выставлен в Музее естественной истории Лондона, однако в следующем году он может быть представлен на выставке в новом музее Суиндона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры.