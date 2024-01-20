Недооцененный гигант. Ученые назвали крупнейшего стегозавра, когда-либо бродившего по Земле (фото)
Окаменелые останки динозавра были найдены почти 150 лет назад и с тех пор никому не удавалось найти более крупного представителя этого вида.
Окаменелость древнего "монстра" была обнаружена в карьере в Суиндоне в 1874 году. Сегодня скелет стегозавра, найденный почти 150 лет назад, выставлен в Музее естественной истории в Лондоне, пишет BBC.
Исследователи изучили останки и обнаружили, что они принадлежат стегозавру. По словам палеонтолога Невилла Холлингворта, несмотря на свое действительно богатое геологическое наследие, Суиндонский динозавр, увы, не получил "достаточной известности". В то же время ученый отмечает, что он является крупнейшим из когда-либо найденных представителей своего вида.
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Скелет динозавра был обнаружен в виде нескольких больших кусков затвердевшей глины, каждый из которых весил около тонны. В результате ученые пришли к выводу, что эти останки не только принадлежали одному из самых крупных динозавров, когда-либо бродивших по Земле, но также являются одними из наиболее полных.
Стегозавры представляли собой крупных, бронированных травоядных динозавров, бродивших по Земле около 150 миллионов лет назад. По словам Холлингворта, эти крупные животные также обладали длинными хвостами, покрытыми острыми шипами — эта особенность и повлияла на название стегозавра Dacentrurus Armatus, что в переводе означает "остроконечный хвост".
По словам профессора Пола Баррета, работающего в Музее естественной истории в Лондоне, эта древняя окаменелость, по сути, стала для ученых "дорожной картой" для понимания того, как выглядели стегозавры. В то же время главный исследователь и куратор динозавров в музее, доктор Сюзанна Мейдмент отмечает, что Суиндонский динозавр фактически является самым первым скелетом стегозавра, когда-либо найденных на планете.
Кроме того, ученые сходятся в том, что останки гиганта также являются самыми крупными из всех, которые ранее доводилось видеть ученым. Сегодня Суиндонский динозавр выставлен в Музее естественной истории Лондона, однако в следующем году он может быть представлен на выставке в новом музее Суиндона.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры.