Недооцінений гігант. Учені назвали найбільшого стегозавра, який коли-небудь блукав Землею (фото)

Скам'янілі рештки динозавра були знайдені майже 150 років тому і відтоді нікому не вдавалося знайти більшого представника цього виду.

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Скам'янілість стародавнього "монстра" було виявлено в кар'єрі в Суїндоні в 1874 році. Сьогодні скелет стегозавра, знайдений майже 150 років тому, виставлено в Музеї природної історії в Лондоні, пише BBC.

Дослідники вивчили останки та виявили, що вони належать стегозавру. За словами палеонтолога Невілла Голлінгворта, попри свою справді багату геологічну спадщину, Суїндонський динозавр, на жаль, не отримав "достатньої популярності". Водночас учений зазначає, що він є найбільшим із коли-небудь знайдених представників свого виду.

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Скелет динозавра було виявлено у вигляді кількох великих шматків затверділої глини, кожен з яких важив близько тонни. У результаті вчені дійшли висновку, що ці рештки не тільки належали одному з найбільших динозаврів, які коли-небудь блукали Землею, але також є одними з найповніших.

Стегозавра звуть Dacentrurus Armatus, що означає загострений хвіст Фото: Susannah Maidment

Стегозаври були великими, броньованими травоїдними динозаврами, які бродили по Землі близько 150 мільйонів років тому. За словами Голлінгворта, ці великі тварини також володіли довгими хвостами, покритими гострими шипами — ця особливість і вплинула на назву стегозавра Dacentrurus Armatus, що в перекладі означає "гострий хвіст".

За словами професора Пола Баррета, який працює в Музеї природної історії в Лондоні, ця стародавня скам'янілість, по суті, стала для вчених "дорожньою картою" для розуміння того, який вигляд мали стегозаври. Водночас головний дослідник і куратор динозаврів у музеї, доктор Сюзанна Мейдмент зазначає, що Суїндонський динозавр фактично є найпершим скелетом стегозавра, будь-коли знайдених на планеті.

Стегозавр — найбільший із коли-небудь виявлених у Великій Британії Фото: Susannah Maidment

Крім того, вчені сходяться в тому, що останки гіганта також є найбільшими з усіх, які раніше доводилося бачити вченим. Сьогодні Суїндонського динозавра виставлено в Музеї природничої історії Лондона, проте наступного року він може бути представлений на виставці в новому музеї Суїндона.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, якими насправді були динозаври.