Ученые рекоструировали лицо единственной жертвы римского распятия в Британии: что известно (фото)
Распятие, жестокая римская практика, попала в Британию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры.
Исследователи реконструировали лицо человека, который стал жертвой римского распятия. Его скелет нашли в захоронении вместе с другими, датируемыми III и IV веком, пишет Ancient Origins.
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Профессор Джо Маллинс из Университета Джорджа Мейсона, Вирджиния, осуществил реконструкцию и назвал ее самым интересным проектом в своей карьере.
Распятие, жестокая римская практика, попала в Британию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры. Этот факт стал очевидным, когда археологи обнаружили скелет в маленьком городке в Кембриджшире с явными признаками распятия.
Во время раскопок на месте будущей жилой застройки археологи из Albion Archaeology наткнулись на остатки ранее неизвестного римско-британского поселения. На этом месте они обнаружили пять скрытых кладбищ, где похоронены 40 взрослых и пять детей. Ученые обнаружили, что кладбища использовали в течение третьего и четвертого веков нашей эры, когда Британия находилась под контролем Римской империи.
Один из скелетов принадлежал мужчине, которому на момент смерти было примерно 25-35 лет. Исследование в лаборатории Бедфорда обнаружило металлический предмет, гвоздь, воткнутый в пяточную кость — ужасная находка, свидетельствующая о распятии за реальные или мнимые преступления.
"Счастливое сочетание хорошей сохранности и гвоздя, оставшегося в кости, позволило мне исследовать этот почти уникальный пример, когда тысячи стали утраченными", — рассказала археолог Кембриджского университета Коринна Дугиг, которая подробно изучала скелет.
Она добавляет: "Это показывает, что жители даже этого небольшого поселения на краю империи не смогли избежать самого варварского наказания Рима".
Радиоуглеродный анализ показал, что Фенстантонский человек жил где-то между 130 и 360 годами нашей эры. Вторая половина этого периода кажется наиболее вероятной, поскольку кладбища датируются именно этим временем.
Кроме гвоздя в пяточной кости, на костях ног мужчины были и другие признаки повреждений. Они свидетельствуют о том, что его приковали цепями или кандалами. Его могли удерживать как узника некоторое время, прежде чем выполнить окончательное наказание.
Несмотря на то, что распятие было распространенной римской практикой, скелетные доказательства распятия чрезвычайно редки. Жертв часто хоронили в случайных местах, что затрудняло поиск для археологов.
Распятие обычно предназначалось для мятежных рабов, политических активистов и представителей низших классов, на которых римские власти не обращали особого внимания, когда наступало время избавиться от их тел. Кроме того, во многих случаях жертв распятия подвешивали к деревянным балкам с помощью веревки, а это означает, что гвозди не нужны.
Коринна Дугиг отметила, что на момент проведения исследования в мире было известно лишь о трех других вероятных примерах распятия. Находка в Фенстантоне присоединяется к случаям в Италии, Египте и Иерусалиме, причем последний случай является единственным со 100-процентной достоверностью, поскольку в пяточной кости также нашли гвоздь.
Кроме жертвы распятия, исследователи обнаружили различные артефакты из римско-британского поселения вблизи кладбищ. Среди них — протяжка с изображением лошади и всадника, монеты, украшенные глиняные черепки и обработанные кости крупного рогатого скота, которые использовались для изготовления предметов личной гигиены, таких как мыло или косметика.
Также ученые раскопали большое здание и выровненные поверхности, которые использовались как дворы или дороги, что свидетельствует о том, что римско-британское поселение имело развитую инфраструктуру.
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