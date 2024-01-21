Цепляются за вершины: ученые обнаружили, как на самом деле горы формируют облака

Ученые исследовали полевые шпаты, горную породу, которая является самой распространенной на планете, и обнаружили, что минерал влияет на формирование облаков. Внутри породы есть крошечные карманы воды, которая в случае раскалывания минерала высвобождается.

Как обнаружили ученые, обычные горные минералы, известные как полевые шпаты, играют важную роль в формировании облаков. Недавнее исследование Венского технологического университета раскрыло то, как полевой шпат влияет на формирование облаков, пишет Science Alert.

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Команда из Венского университета использовала сверхчувствительный атомно-силовой микроскоп, чтобы исследовать минерал. Для этого ученые поместили кусок полевого шпата в вакуумную камеру и раскололи его пополам. Изображения с высоким разрешением показали четкую геометрию поверхности, вызванную крошечными карманами воды, известными как включения.

Когда порода раскалывается, небольшое количество водяного пара высвобождается из этих карманов. Этот процесс в сочетании с энергией, выделяемой при раскалывании породы, приводит к распаду молекул воды на гидроксильные группы (OH) — отдельные атомы кислорода и водорода, соединенные между собой.

Эти гидроксильные группы играют ключевую роль в тесном притяжении между водой и полевым шпатом, выступая идеальными точками крепления для молекул воды. Физик Ульрике Дибольд выделяет простоту и стабильность этой связи, отмечая, что удаление гидроксильного слоя из полевого шпата требует высоких температур.

Полевой шпат, который играет ключевую роль в круговороте углерода, калия и воды на Земле, имеет важное значение для понимания взаимодействия между различными элементами в этих циклах. В то время, когда мы решаем проблемы изменения климата, понимание того, как полевой шпат влияет на формирование облаков, дает ценное представление о будущем нашей атмосферы.

Исследование ставит под сомнение предыдущие гипотезы, которые сосредотачивались на влиянии атомов калия и дефектах кристаллической структуры горной породы. Неожиданная роль гидроксильных групп добавляет новый уровень к нашему пониманию эффективности полевого шпата как зародышевого материала.

В перспективе это исследование поможет нам понять сложные механизмы формирования атмосферы, особенно в контексте изменения климата. Распутывая тайны полевого шпата, ученые получают более четкое представление об атмосферных процессах, которые влияют на климат и погодные условия нашей планеты.

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