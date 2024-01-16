Более сотни пластиковых отходов на километр: ужасная реальность загрязнения горного озера

Первое исследование крупных пластиковых отходов в озере Тахо дало неутешительные результаты.

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Недавнее исследование наличия больших объемов пластиковых отходов в озере Тахо обнародовало тревожные результаты, которые проливают свет на ранее неисследованный аспект пластикового загрязнения этого популярного туристического места, пишет Yahoo News.

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Озеро Тахо, расположенное на границе Калифорнии и Невады, известно своей живописной красотой, от которой перехватывает дыхание. Однако последнее исследование выявило тревожную реальность — озеро загрязнено в среднем 133 кусочками пластика на 1,6 км.

Озеро Тахо, глубина которого достигает 501 м, является третьим по глубине озером в Северной Америке и десятым по глубине в мире. Охватывая 495 км² с примерно 116 км береговой линии, этот огромный горный водоем привлекает туристов отовсюду.

Исследование, уникальное тем, что оно сосредоточено на крупных пластиковых отходах, выявило разнообразные предметы, включая пищевые контейнеры, пакеты, бутылки, игрушки, рыболовные снасти, перчатки, веревки, столовые приборы, сигареты и прочее. Во время обследования ученые обнаружили различные виды пластика, включая ПВХ, упаковку, пластиковые бутылки, крышки и ткани.

"Все эти предметы были большими, — сказала Моника Ариенцо, доценткафедры гидрологических наук в Институте исследования пустыни, — Самый маленький предмет, вероятно, был размером с резинку для карандашей".

Это открытие вызывает беспокойство, ведь озера и водохранилища могут превратиться в "раковины для пластикового мусора". Поскольку производимые человеком наземные отходы попадают в пресноводные среды через дождевые воды, ветер и реки, эти водоемы рискуют стать хранилищами для пластиковых отходов.

Специалист подчеркнула: "Мы сравнили эти данные с результатами исследований мусора на дне океана, и наши выводы сопоставимы с этими исследованиями"

Несмотря на то, что лишь небольшая часть — до 0,5% — произведенного пластика попадает в океаны, сам объем ежегодных пластиковых отходов, примерно 1 миллион метрических тонн, остается существенной проблемой.

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Пластмассы содержат токсичные химические вещества, которые при неправильной утилизации загрязняют воздух, почву и воду, что приводит к нарушениям в росте, когнитивных функциях и распространению болезней.

Микропластик, крошечные частицы, обнаружили повсюду — от облаков до Антарктиды. Специалисты сообщают, что люди бессознательно вдыхают микропластик размером с кредитную карточку каждую неделю, и эти могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как рак, болезни легких и врожденные дефекты.

В ответ на эти выводы исследование имеет целью повлиять на изменения в политике, подобные успешному запрету одноразового пластика на юге озера Тахо.

Моника Ариенцо добавила: "Мы можем многое сделать в сфере образования, а также продолжать работать над уменьшением использования пластика. Потому что мы должны начать думать о том, чтобы отрезать эту пластиковую трубу".

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