Понад сотню пластикових відходів на кілометр: жахлива реальність забруднення гірського озера

Перше дослідження великих пластикових відходів в озері Тахо дало невтішні результати.

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Нещодавнє дослідження наявності великих кількостей пластикових відходів в озері Тахо оприлюднило тривожні результати, які проливають світло на раніше недосліджений аспект пластикового забруднення цього популярного туристичного місця, пише Yahoo News.

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Озеро Тахо, розташоване на кордоні Каліфорнії та Невади, відоме своєю мальовничою красою, від якої перехоплює подих. Однак останнє дослідження виявило тривожну реальність — озеро забруднене в середньому 133 шматочками пластику на 1,6 км.

Озеро Тахо, глибина якого сягає 501 м, є третім за глибиною озером у Північній Америці та десятим за глибиною у світі. Охоплюючи 495 км² з приблизно 116 км берегової лінії, це величезна гірська водойма приваблює туристів звідусіль.

Дослідження, унікальне тим, що воно зосереджене на великих пластикових відходах, виявило різноманітні предмети, включаючи харчові контейнери, пакети, пляшки, іграшки, рибальські снасті, рукавички, мотузки, столові прилади, сигарети та інше. Під час обстеження науковці виявили різні види пластику, включаючи ПВХ, упаковку, пластикові пляшки, кришки й тканини.

"Всі ці предмети були великими, — сказала Моніка Арієнцо, доценткакафедри гідрологічних наук в Інституті дослідження пустелі. — Найменший предмет, ймовірно, був розміром з гумку для олівців".

Це відкриття викликає занепокоєння, адже озера і водосховища можуть перетворитися на "раковини для пластикового сміття". Оскільки вироблені людиною наземні відходи потрапляють у прісноводні середовища через дощові води, вітер і річки, ці водойми ризикують стати сховищами для пластикових відходів.

Фахівчиня наголосила: "Ми порівняли ці дані з результатами досліджень сміття на дні океану, і наші висновки співставні з цими дослідженнями"

Попри те, що лише невелика частина — до 0,5% — виробленого пластику потрапляє в океани, сам обсяг щорічних пластикових відходів, приблизно 1 мільйон метричних тонн, залишається суттєвою проблемою.

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Пластмаси містять токсичні хімічні речовини, які за неправильної утилізації забруднюють повітря, ґрунт і воду, що призводить до порушень у рості, когнітивних функціях і поширенні хвороб.

Мікропластик, крихітні частинки, виявили всюди — від хмар до Антарктиди. Фахівці повідомляють, що люди несвідомо вдихають мікропластик розміром із кредитну картку щотижня, і ці можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такими як рак, хвороби легенів і вроджені дефекти.

У відповідь на ці висновки дослідження має на меті вплинути на зміни в політиці, подібні до успішної заборони одноразового пластику на півдні озера Тахо.

Моніка Арієнцо додала: "Ми можемо багато чого зробити у сфері освіти, а також продовжувати працювати над зменшенням використання пластику. Тому що ми повинні почати думати про те, щоб відрізати цю пластикову трубу".

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