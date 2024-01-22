Авария на Марсе. NASA потеряло связь с вертолетом Ingenuity: что известно (видео)

Первый летательный аппарат на другой планете снова заставил нервничать ученых на Земле.

Согласно сообщению NASA, во время выполнения 72-го полета на Марсе с вертолетом Ingenuity была утрачена связь. Хотя ученые снова могут "общаться" с летательным аппаратом, причина пока аварии неизвестна, пишет Space.

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18 января вертолет Ingenuity в 72-й раз поднялся над поверхностью Марса для выполнения очередного исследовательского полета. Ближе концу полета ученые из NASA потеряли связь с летательным аппаратом. Ученые сообщили, что Ingenuity отправил сигнал марсоходу Perseverance, который действует как ретранслятор для связи с Землей, что вертолет успешно поднялся над поверхностью Марса на высоту 12 метров.

Когда же летательный аппарат начал свое снижение связь с Ingenuity была потеряна, то есть он перестал посылать сигналы марсоходу Perseverance. После этого в NASA начали проводить анализ имеющихся данных, чтобы выявить причину потери связи и попытаться ее восстановить.

Вертолет Ingenuity в 72-й раз поднялся над поверхностью Марса для выполнения очередного исследовательского полета. Ближе концу полета ученые из NASA потеряли связь с летательным аппаратом Фото: NASA

Рассматривались разные варианты, в том числе планировалось отправить марсоход ближе к месту вероятной посадки марсианского вертолета. В итоге было принято решение дать марсоходу Perseverance указание провести длительные сеансы прослушивания сигнала вертолета Ingenuity. В итоге только 20 января сигнал от летательного аппарата был получен. Пока что ученые пытаются узнать, что же произошло с марсианским вертолетом во время 72-го полета на Красной планете. Ученые из NASA хотят понять причины прерывания связи, чтобы избежать повторения такого инцидента в будущем. Хотя, на самом деле с Ingenuity раньше уже возникали разные проблемы, в том числе и потеря связи.

Вертолет Ingenuity уже давно вышел за рамки своей изначальной миссии, которая состояла в том, чтобы показать, что летательные аппараты на Марсе могут успешно совершать полеты в разреженной атмосфере Красной планеты.

Летательный аппарат, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года, должен был взлететь всего 5 раз. Но на сегодня он уже выполнил 72 полета. В общей сложности вертолет Ingenuity преодолел за все время пребывания на Марсе 17,7 км, а общая длительность всех вылетов составила 128 минут.

Кадры сделанные вертолетом Ingenuity во время 66-го полета на Марсе

Оба роботизированных аппарата NASA исследуют 45-километровый кратер Езеро на Марсе, где миллиарды лет назад было озеро из жидкой воды и дельта большой реки.

Фокус уже писал о том, что марсоходы Spirit и Opportunity, которые 20 лет назад приземлились на Марсе, навсегда изменили представление об этой планете.

Также Фокус писал о том, что Ingenuity установил новый рекорд дальности полета на Красной планете. Летательный аппарат смог пролететь дистанцию длиной почти 706 метров.