Самый полный в мире: ученые из Шотландии восстановили уникальный артефакт времен Римской империи

Исследователи смогли восстановить латунный налокотник времен Римской империи, найденный в Шотландии. Этот артефакт принадлежал элитному воину тех времен.

Благодаря работе Национального музея Шотландии (NMS) в Эдинбурге удалось восстановить удивительный памятник истории — латунный налокотник, который должен был прикрывать руку с мечом элитного римского воина. Налокотник, напоминающий пазл из более 100 фрагментов, нашли в Тримониуме, римском фортовом комплексе в Шотландии, пишет the Guardian.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изготовленный во II веке, он отличается своим уникальным дизайном с латунными полосками, которые накладываются друг на друга, как чешуя броненосца. Что действительно впечатляет, так это то, что это самый полный из трех известных образцов такого доспеха со всей Римской империи.

В эпоху, когда большинство налокотников были железными, использование латуни для этого изделия было не только функциональным, но и символом престижа. Доктор Фрейзер Хантер, главный куратор доисторической и римской археологии NMS, объясняет: "Он бы сверкал золотом и выглядел бы совершенно впечатляюще, когда бы он его носил".

Впервые найденный в 1906 году Джеймсом Керлом в форте Тримониум, артефакт оставался тайной для исследователей на протяжении десятилетий. Сначала считалось, что это нагрудная и плечевая защита, но его истинное предназначение как налокотника было признано лишь в 1990-х годах.

Доктор Хантер предполагает, что этот налокотник, вероятно, принадлежал высокопоставленному центуриону и был важным элементом защиты. Масштабный дизайн не только обеспечивал защиту, но и передавал статус на поле боя. "Ваша правая рука была полностью защищена", — отмечает Хантер, акцентируя на стратегическом преимуществе, которое давал налокотник.

Процесс реставрации, проведенный консерватором артефактов NMS Бетан Брайан, был нелегким делом. Описанный как "чрезвычайный вызов и труд любви", он занял около трех недель, чтобы собрать фрагменты воедино. Несмотря на крошечные кусочки и нагрузку на глаза и мозг, в результате получился прекрасно сохранившийся артефакт.

История этого артефакта также проливает свет на повседневную жизнь в форте Тримониум. Налокотник нашли в штабе форта, который служил одновременно комнатой для инструктажа офицеров и мастерской для ремонта военного снаряжения.

Теперь находка будет выставлена на предстоящей выставке Британского музея, посвященной жизни в римской армии. Ранее артефакт разделили: одна часть была выставлена в течение 25 лет в NMS, а другую одолжил Музей Тримониума.

Ранее Фокус писал о тысячелетнем мече воина-викинга, который зашли в Висле.

А также мы рассказывали о таинственном сокровище Кнаресборо. Изученные артефакты создали еще больше вопросов для ученых, чем дали ответов.