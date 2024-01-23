Галопом по Европе. Крохотные "скорпионы" используют "такси", чтобы путешествовать (фото)

Исследователи обнаружили, что ложные скорпионы используют настоящих для поиска новой среды обитания и переезда в нее.

Псевдоскорпионы также известные как "ложные" скорпионы (Nannowithius wahrmani), представляют собой крошечных паукообразных, которые немного напоминают настоящих. Представители этого вида обладают клешнеподобными когтями (пидипальпы), что делает их похожими на скорпионов, однако у них отсутствует главный атрибут скорпиона — жалящий хвост, пишет New Atlas.

Эти крохотные существа достигают в длину всего от 2 до миллиметров, однако разработали некоторые изобретательные стратегии передвижения, чтобы выжить. Ученые обнаружили, что они используют в качестве "такси" другие виды.

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Исследования ученых продлилось 7 лет, в течение которых ученые наблюдали за ложными скорпионами, однако заметили нечто любопытное. Команда наблюдала за тем, как крохотные существа используют другие виды в качестве транспорта для передвижения. Более двух десятков видов этих крохотных существ предпочитают передвигаться на спинах мух, птиц и летучих мышей. Отметим, что этот способ передвижения также известен как форезия и очень похож на то, как передвигаются клещи или даже люди верхом на лошадях.

В течение семи лет ученые провели более 1000 наблюдений и обнаружили, что "ложные" скорпионы также используют в качестве такси и настоящих скорпионов. Ученые наблюдали "скорпионовое такси" дважды приблизительно в одно и то же время года.

Команда из университета в Иерусалиме заметила, что крохотные существа путешествуют верхом на B. Israelensis поздней зимой, когда скорпионы путешествуют муравьиными тропами из своей привычной среды обитания, которую они делят с муравьями Мессор. Предполагается, что таким образом "ложные" скорпионы избегают встречи с хищными муравьями.

Возможно, это не роскошное путешествие, но оно сопровождается прекрасными видами Фото: Hebrew University of Jerusalem

В целом путешествие на таком "такси" может продлиться более трех недель. Причем ученые также обнаружили, если скорпион-такси погибает, "ложные" скорпионы не спешат покидать его спину — авторы исследования полагают, они занимают выжидающую позицию и ждут, пока мимо пройдет то, что поможет им добраться до подходящей среды обитания.

Исследователи считают, что активность поездок на скорпионах весной, вероятно, связано с возросшей активностью муравьев в поисках пищи. В результате "сложным" скорпионам пришлось обратиться за помощью к своим более крупным и опасным родственникам.

Команда также отмечает, до сих пор неизвестно, когда форезия стала основной стратегией псевдоскорпионов, но они, похоже, совершенно не хотят передвигаться самостоятельно. Ученые обнаружили, что форезия развилась минимум у 5 разных видов. Впрочем, известно, что подобные пассажиры не оказывают негативного воздействия на свое "такси", а потому, вероятно, это устраивает обе стороны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли древнего морского скорпиона, жившего 435 млн лет назад.