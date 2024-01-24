Второй год подряд мир висит на волоске от вымирания: о чем говорит время на Часах Судного дня

Часы Судного дня замерли на отметке за 90 секунд до полуночи — стрелки часов остались на тех же отметках, где и были ранее.

Во вторник, 23 января, "Бюллетень членов ученых-атомщиков" приняли решение не переводить стрелки Часов Судного дня ближе к полуночи — теоретической точки уничтожения или самоуничтожения человечества. Это означает, как и в прошлом году, сегодня мы находимся ближе всего к точке тотального вымирания человечества, пишет Daily Mail.

Еще в прошлом году, ученые предупредили, что мир впервые столь сильно приблизился к тотальной катастрофе с тех пор, как начался отсчет в 1947 году. Эксперты отмечают, что основными причинами замирания стрелок часов за 90 секунд от катастрофы являются войны в Украине и секторе Газа, а также другие угрозы, в том числе достижения в области искусственных технологий и новая гонка ядерных вооружений.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам президента и генерального директора бюллетеня Рэйчел Бронсон, основными факторами риска остаются горячие точки по всему миру, несущие угрозу ядерной эскалации, изменение климата которое может лишь усугубиться, что приведет к смерти и разрушениям, а также развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта и биологические исследования, развивающиеся быстрее, чем способности людей принять меры безопасности.

Исследователи также предупредили, что было бы неверным рассматривать неизменность времени на Часа Судного дня в качестве "фактора стабильности". Увы, замирание стрелок часов второй год подряд на отметке за 90 секунд до конца света является показателем нестабильности мира. Человечество буквально повисло на волоске от катастрофы, потому правительствам и сообществам необходимо "срочно принять меры".

Отметим, что впервые Часы Судного дня были придуманы 75 лет назад, тогда художника Мартила Лангсдорфа попросили придумать нечто, что могло бы напугать и отрезвить человечество. С тех пор "Бюллетень" ежегодно принимает решение о том, как будут двигаться стрелки Часов Судного дня: в зависимости от того, насколько мы близки к краху в сравнении с прошлым годом и тем, что было 75 лет назад.

Когда Часы Судного дня были впервые созданы, наибольшая опасность исходила от ядерного оружия. Однако в 2007 году ученые добавили еще один основной фактор — изменение земного климата. Теперь ученые отмечают, что кризис климатической системы Земли также стал одним из факторов того, что стрелки Часов Судного дня замерли за 90 секунд до полуночи.

Напомним, что ранее 2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений. Мир столкнулся с беспрецедентными волнами тепла, сухи и лесных пожаров, которые могут лишь усилиться в 2024 году.

Кроме того, ранее ученые уже выяснили, что изменения климата буквально высасывают жизнь из людей: в среднем 6 месяцев у мужчин и до 10 месяцев у женщин. В результате отсутствие каких-либо действий для борьбы с изменениями климата может привести к смерти миллиардов людей.

Не менее опасной выглядит и биологическая угроза. Из-за нагрева Земли, "холодильник вечной мерзлоты" попросту перестал морозить: в результате наружу может вырваться неизвестное количество древних опасных вирусов, которые, как предполагается, могут стать причиной новой пандемии в мире.

Еще одним звоночком является скачок в области искусственного интеллекта. Исследователи до сих пор обеспокоены контролем над технологией, которая может либо улучшить, либо привести к полному краху цивилизации.

Ранее Фокус писал о том, что случится с Землей, если весь кислород исчезнет всего на 5 секунд.