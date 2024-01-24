В поисках инопланетян. Обнаружены 85 планет, похожих на Землю: могут быть пригодны для жизни

Ученые выяснили, что планеты, вероятно, находятся в зоне обитаемости своих звезд, а значит здесь могут быть условия, подходящие для возникновения жизни.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы обнаружили 85 новых экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы. Предполагается, что все они вращаются вокруг своих звезд на расстоянии, которое обеспечивает нужные условия для появления жизни, пишет Daily Mail.

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Астрономы использовали данные наблюдений космического телескопа TESS, который занимается поиском планет вне Солнечной системы, и обнаружили 85 новых объектов. Стоит уточнить, что 60 экзопланет не были известны ранее, а 25 уже были открыты другими учеными, но новая исследовательская группа подтвердила эти результаты.

По словам ученых, все обнаруженные планеты больше Земли по размеру (диаметр нашей планеты 12 742 км). Как показало исследование, размер этих планет находится в диапазоне от 17 600 км до 560 000 км. Известно, что некоторые из этих планет являются каменистыми, как и Земля, а остальные – газовыми гигантами.

Анализ данных показывает, что планеты находятся в так называемой зоне обитаемости своих звезд. Это значит, что они расположены на правильном расстоянии от звезды, а потому температура на них подходит для появления и развития жизни. Конечно же, если речь идет о каменистых планетах.

По словам ученых, все 85 планет обнаружены в уникальных звездных системах – вокруг звезд вращаются по одной планете. Но чтобы, выяснить, пригодны ли некоторые из них для жизни, потребуются дополнительные наблюдения. Интересно то, что всем 85 планетам необходимо от 20 до 700 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг своих звезд. Но большинство планет, открытых с помощью космического телескопа TESS, имеют орбитальный период от 3 до 10 дней.

По словам ученых, все 85 планет обнаружены в уникальных звездных системах – вокруг звезд вращаются по одной планете Фото: Daily Mail

Но ученые еще многого не знают о новых планетах, включая их точное расстояние от звезды, поэтому вопрос о потенциальной пригодности для жизни, если говорить о каменистых объектах, все еще остается открытым. Также все обнаруженные экзопланеты еще находятся в статусе кандидатов на звание планеты, ведь то, что они действительно существуют должны подтвердить еще несколько групп ученых.

По состоянию на январь 2024 года астрономы, начиная с 1992 года, когда нашли первую экзопланету, обнаружили более 5500 планет вне Солнечной системы. 1912 из них похожи на Нептун, 1772 похожи на Юпитер, 1679 являются суперземлями и 199 планет являются каменистыми.

Но это лишь крошечная доля всех планет, которые существуют в нашей галактике, говорят ученые. В Млечном Пути могут существовать сотни миллиардов экзопланет. Если в видимой нам части Вселенной находится примерно 2 трлн галактик, то в них может вращаться вокруг звезд примерно 1 000 000 000 000 000 000 000 000 экзопланет.

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