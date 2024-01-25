Чрезвычайно редкое событие: на двух сторонах Солнца одновременно произошли взрывы (видео)

Почти одновременно на противоположных сторонах нашей звезды произошли очень мощные вспышки, что вызвало отключение радиосвязи на Земле.

Космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, зафиксировали появление чрезвычайно редкого события – симпатической солнечной вспышки. Это означает, что две разные вспышки появились в разных солнечных пятнах, но время их появления совпадает. Эти солнечные пятна расположены в противоположных частях нашей звезды и на самом деле связаны друг с другом. Данное явление еще раз напоминает о том, что наступает самая активная стадия 11-летнего солнечного цикла — солнечный максимум, пишет Space.

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Как показывают данные, полученные от космических аппаратов, двойное взрывное событие произошло поздно вечером 22 января. Две солнечные вспышки появились почти одновременно в солнечных пятнах под названием AR3559 и AR3561. Эти пятна расположены в разных полушариях Солнца и их разделяет примерно 500 тысяч км. Это даже дальше, чем находится Луна от Земли.

Общая мощность вспышек была эквивалентна вспышке класса M5.1. Этот класс солнечных извержений является вторым по мощности из всех, которые могут происходить на Солнце. В результате две мощные вспышки отправили в сторону Земли поток высокоэнергетических частиц, которые столкнулись с магнитным полем планеты и привели к получасовому отключению радиосвязи над Индонезией и некоторыми частями Австралии.

Во время солнечных вспышек в космос могут также улететь с огромной скоростью потоки намагниченной плазмы, известные как корональные выбросы массы. Но, как показали наблюдения, этого не произошло.

Космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, зафиксировали появление чрезвычайно редкого события – симпатической солнечной вспышки. Это означает, что две разные вспышки появились в разных солнечных пятнах, но время их появления совпадает Фото: NASA

Иногда две солнечные вспышки могут возникнуть в одном и том же солнечном пятне. Если в результате вырывается два потока плазмы, то в космосе они объединяются и сливаются в один поток, который называется каннибальский корональный выброс массы. Но симпатические вспышки – это нечто другое.

В 20 веке ученые считали, что это чрезвычайно редкое явление представляет собой обычное совпадение. То есть две вспышки случайно появились одновременно в разных частях Солнца. Но 22 года назад астрономы выяснили, что такие парные вспышки на Солнце на самом деле связаны друг с другом. Если быть точнее, что связаны солнечные пятна, в которых те появляются. И связаны они массивными петлями магнитного поля, которые огибают Солнце. Ученые выяснили, что подобные чрезвычайно редкие парные вспышки на самом деле являются частью одного взрыва на Солнце.

Как показали дальнейшие исследования между двумя взрывами симпатической вспышки может быть разница во времени, составляющая до 30 минут. Но недавние две связанные солнечные вспышки разделяло всего несколько минут.

Симпатические вспышки чаще всего появляются во время солнечного максимума, когда наступает пик активности Солнца во время 11-летнего солнечного цикла. Ученые считают, что солнечный максимум уже наступил и в течение этого года на Солнце будет появляться очень много самых сильных вспышек и извержений плазмы.

Как уже писал Фокус, на недавно Солнце произошло очередное мощное извержение с выбросом огромного потока плазмы в космос. В результате на Землю обрушилась мощная геомагнитная буря.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл увидел интересное столкновение галактик. На новом изображении космического телескопа видно, как гравитация более крупной галактики не просто притягивает к себе соседа, но и меняет его.