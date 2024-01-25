NASA провело испытание нового двигателя самой мощной в мире ракеты для полетов на Луну (видео)

Это уже было второе испытание двигателя ракеты-носителя Space Launch System за менее чем неделю.

23 января NASA завершило второе испытание двигателя RS-25, которым будет оснащена пока что самая мощная ракета-носитель в мире Space Launch System (SLS) во время полета на Луну в рамках миссии Artemis-5. Испытание длилось примерно 8 минут и проводилось в Космическом центре имени Джона Стенниса. Это самый большой испытательный центр ракетных двигателей NASA, расположенный в штате Миссисипи, пишет Space.

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Еще неизвестны результаты нового испытания, но согласно заявлению NASA, как и во время первого теста модифицированного двигателя RS-25 для ракеты-носителя SLS, который состоялся 17 января, инженеры изучали работу новых компонентов двигателя, включая сопло, гидравлические приводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы.

Инженеры NASA хотят подтвердить работоспособность модифицированных двигателей RS-25 для того, чтобы использовать их во время полетов на Луну в рамках программы Artemis. Пока что состоялось 2 из запланированных 12 испытаний новой двигательной системы для ракеты SLS. Эти двигатели ракета должна использовать во время полета на Луну в 2029 году в рамках миссии Artemis-5, когда на спутник Земли полетят астронавты. Эта миссия должна будет стать уже третьим полетом на Луну с экипажем.

Инженеры NASA хотят подтвердить работоспособность модифицированных двигателей RS-25 для того, чтобы использовать их во время полетов на Луну в рамках программы Artemis Фото: NASA

Напоминаем, что в 2022 году успешно завершилась беспилотная миссия Artemis 1, когда впервые NASA использовало ракету-носитель SLS для запуска космического корабля Orion. Как уже писал Фокус, через год после возвращения корабля на Землю NASA показало, как это происходило.

В 2025 году на орбиту вокруг Луны отправятся четверо астронавтов в рамках миссии Artemis 2, которая должна была состоятся в этом году. Фокус уже писал о том, какие астронавты увидят Луну с орбиты впервые за 5 десятилетий.

На смену сроков реализации этой миссии повлияло то, что из-за технических трудностей и проблем с бюджетом NASA пришлось отложить на 2026 год первый в 21 веке полет астронавтов на Луну в ходе миссии Artemis 3, как уже писал Фокус. Изначально возвращение на Луну было запланировано на 2025 год.

Во время миссий Artemis 2, Artemis 3 и Artemis 4 ракета-носитель SLS будет использовать двигатели RS-25, которые использовались космическими шаттлами, но были улучшены. Но во время миссии Artemis 5 ракета должна быть оснащена еще более модифицированной версией двигателей RS-25, которые создают большую тягу. Согласно заявлению NASA, эти двигатели должны создавать тягу в размере 109% изначальной мощности, хотя планируется довести этот показатель до 113%. Разработку SLS возглавляет компания Boeing, и она повторно использует оборудование из программы космических шаттлов для новой лунной программы NASA.

Как уже писал Фокус, американские ученые получили финансирование на создание нового типа ядерных ракетных двигателей, с помощью которых можно будет быстро долететь до внешней части Солнечной системы, а также до соседних звезд.

Также Фокус писал о том, что эксперты рассказали, какой будет Луна в 2075 году. Ученые считают, что к 2075 году на Луне будет по крайней мере одна постоянно населенная станция. А самые большие оптимисты допускают, что через 50 лет на Луне будут рождаться дети. Правда, пессимисты не исключают, что активное освоение Луны может спровоцировать войну.