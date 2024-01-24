Какой будет Луна в 2075 году: смогут ли люди обосноваться на спутнике и не начать новую войну

Ученые считают, что к 2075 году на Луне будет по крайней мере одна постоянно населенная станция. А самые большие оптимисты допускают, что через 50 лет на Луне будут рождаться дети. Правда, пессимисты не исключают, что активное освоение Луны может спровоцировать войну…

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Сторонники исследования Луны уверены, что через 50 лет естественный спутник Земли больше не будет просто пустым небесным телом. К 2075 году, по мнению экспертов, на Луне будет по крайней мере одна постоянно населенная станция, аналогичная тем, что сегодня разбросаны по замерзшему Антарктическому континенту. Более оптимистичные сторонники обоснования на Луне надеются, что к 2075 году на Луне может родиться первенец, доказывая этим (или опровергая), что человечество как вид может выживать не только на Земле, пишет IFLScience.

Аргументы в пользу поселений на Луне

Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди — один из ярых приверженцев идеи поселений на Луне. Поклонник эры Apollo, Рейбальди является президентом Ассоциации Лунной деревни, неправительственной организации с местоположением в Вене, которая выступает за обустройство территории для постоянного присутствия человека на Луне. Со времен его молодости, а это времена программы Apollo, многое изменилось, говорит Рейбальди, и аргументы в пользу лунного поселения теперь имеют гораздо больший смысл, чем 50 лет назад.

"В 1960-х годах полет на Луну был политической целью. Это был приз в соперничестве между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но когда американцы туда добрались, у них сложилось впечатление, что Луна совершенно негостеприимна и не имеет особых перспектив. Поэтому ее оставили в покое", — говорит Рейбальди.

В 1960-х годах полет на Луну был политической целью для США и СССР

Между 1969 и 1972 годами на Луне приземлились шесть пилотируемых миссий. А 12 американских астронавтов, шагавших по Луне, собрали более 380 килограммов лунных камней и почвы. Все взятые образцы, а также другие исследования показали, что, возможно, Луна — не такое уж безнадежное место.

В 2012 году индийский зонд "Чандраян-1" обнаружил доказательства наличия ледяной воды в постоянно затененных областях огромных кратеров, покрывающих полярные регионы Луны. Это открытие вернуло идею о постоянном лунном поселении на стол обсуждения. Со льдом в кратерах люди могли бы обосноваться на Луне и при этом не доставлять все необходимое для выживания с Земли.

"Воду называют золотом космоса. Если у вас есть вода, вы можете получить из нее кислород, использовать ее для нужд экипажа или выращивать растения. Вы даже можете получать из нее топливо", — говорит Рейбальди.

Также со времен программы Apollo технологии развились настолько, что даже частные компании могут позволить себе отправку луноходов или проведение других экспериментов на Луне.

"Исследования Луны теперь выглядят более привлекательными, так как появился потенциал для создания рынка. Благодаря современным технологиям, появилась возможность отправлять аппараты на Луну за меньшую цену, чем в 1960-х годах", — отмечает Рейбальди.

Освоение Луны — планы на следующее десятилетие

Параллельно с пилотируемыми американскими посадками Apollo, Советский Союз приземлил в 1960-х и 1970-х годах на Луне восемь роботизированных зондов. В 2013 году к этому клубу присоединился Китай — с луноходом "Ютус", а потом и достиг первенства, разместив "Ютус-2" на дальней стороне Луны. Индия привлекла внимание к Луне в прошлом году, когда ее миссия "Чандраян-3" впервые в истории разместила посадочный аппарат "Викрам" и луноход "Прагьян" у Южного полюса Луны — области с многообещающими водными ресурсами.

Японский стартап iSpace неудачно пытался мягко приземлиться на Луне в прошлом году. Еще одна японская инициатива, миссия SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) от Японского агентства по исследованию космоса, приземлила свой аппарат на Луне 19 января.

На Луне есть вода — лед в постоянно затененных областях огромных кратеров

Плюс к этому — весь флот частных посадочных аппаратов, поддерживаемых NASA и перевозящих все виды экспериментальных технологий, необходимых для человеческого проживания на Луне, выстроился в очередь для запуска в ближайшие два года.

Если все пойдет хорошо, эти компании, по словам Рейбальди, однажды будут предоставлять услуги правительственно финансируемым лунным станциям. К 2075 году на Луне уже может существовать процветающая экосистема, состоящая из нескольких баз в различных местах — не только у Южного полюса, но и на таинственной обратной стороне. Местные цеха по использованию ресурсов будут снабжать обитателей этих станций водой и строительными материалами, а также титаном и алюминием для изготовления частей космических аппаратов. К этому времени с Луны можно будет осуществлять запуски на Марс, и высокотехнологичные фермы обеспечат поставки продовольствия, выращенного на Луне.

"Решающим моментом станет рождение первого ребенка на Луне, — добавляет Рейбальди. — Я верю, что в течение 2075 года на Луне появится первенец. И это продемонстрирует, может ли человечество выживать независимо от Земли."

Дорожная карта к Луне — что планирует NASA

Профессор Иэн Кроуфорд, планетолог и астробиолог из Лондонского колледжа Биркбека, имеет более скромные ожидания. К 2075 году он предвидит постоянно населенную станцию на Луне, подобную тем, которые сейчас присутствуют в Антарктике, а возможно, и небольшой лунный отель для богатых космических туристов, управляемый частной компанией — такой, как Amazon, SpaceX или Virgin Galactic.

"Я думаю, что к 2075 году на Луне будет создана постоянно действующая станция с экипажем, который будет работать посменно, возможно, каждые шесть месяцев, как это делается сейчас на Международной космической станции. Возможно, будет обеспечено постоянное человеческое присутствие — для ведения научной деятельности, частично поддерживаемое лунными материалами, такими как вода и кислород", — говорит Кроуфорд.

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NASA — инициатор усилий Запада по возвращению людей на поверхность Луны. Спустя 53 года после последней высадки на Луну — миссии "Аполло 17" в декабре 1972 года — запланировано, что миссия "Артемис-2" совершит пилотируемый облет Луны в 2024 году, а "Артемис-3" приземлится на следующий год. Однако Кроуфорд считает этот график излишне оптимистичным.

"Чтобы посадить людей на Луну, что NASA надеется сделать с миссией "Артемис-3" в 2025 году, вам нужно иметь транспортное средство, которое сможет приземлиться, а затем вернуться на орбиту. Что-то вроде лунного модуля из эпохи "Аполлона". Но в настоящее время такого транспортного средства не существует. NASA заключило контракт со SpaceX на разработку посадочного модуля на основе корабля Starship, но он даже не совершил успешного запуска с Земли. Так что я лично скептичен по поводу того, что это можно сделать к 2025 году. Вероятно, это станет возможным к концу десятилетия", — говорит Кроуфорд.

На прошлой недели NASA объявило, что миссия "Артемис-2" перенесена на сентябрь 2025 года. Следующая посадка на Луну, по замыслу NASA, может произойти всего через год.

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В 2025 году NASA также намерено запустить первый строительный блок будущей лунной орбитальной космической станции, которая станет базой для новых миссий "Артемис" для исследования лунной поверхности. К концу 2030-х годов может состояться десять пилотируемых миссий "Артемис". После этого дорожная карта становится неопределенной.

В своем Плане для устойчивого исследования и развития Луны, опубликованном в 2020 году, NASA представило раннюю концепцию базового лагеря "Артемис" в регионе Южного полюса Луны. К этому плану не привязана дата, и он гораздо скромнее видения лунной деревни Рейбальди к 2075 году. Постепенно расширяющийся базовый лагерь может поддерживать экипажи до четырех астронавтов — для визитов, продолжающихся сначала неделю или две, а со временем — до двух месяцев.

Аргументы в пользу науки

Сяочэнь Чжан, планетолог и аспирант по использованию лунных ресурсов в Европейском центре инноваций космических ресурсов (ESRIC) в Люксембурге, соглашается с Кроуфордом в том, что расселение человечества на Луне будет идти неспешно.

"Пятьдесят лет может показаться долгим временем, но в области космического исследования это, вероятно, не так уж и долго. Разработка миссий, тестирование технологий — все это занимает много времени. Но я думаю, что через 50 лет должна существовать хотя бы какая-то базовая лунная станция. Надеюсь, там будут исследователи, проводящие эксперименты, а также какой-то регулярный транспорт между Землей и Луной", — говорит Чжан.

В настоящее время Чжан разрабатывает машину, которая однажды сможет обрабатывать лунную пыль на Луне и превращать ее в пригодный строительный материал для использования в 3D-печати.

"Мне бы хотелось заниматься геологией на Луне. Например, брать образцы днем, а затем возвращаться на станцию и анализировать их прямо на месте, на Луне", — подчеркивает ученая-геолог.

Проведение научных экспериментов непосредственно на Луне является важным моментом, согласен Кроуфорд. Как и исследовательские станции в Антарктиде, жилые аванпосты на Луне позволили бы сделать значительные скачки в понимании человечеством космоса.

"На Луне есть много научной работы: лунная геология, астрономия Луны, науки о жизни на Луне. Все было бы намного легче, если бы существовала постоянная научная инфраструктура. А значит, нужна лунная база", — говорит Кроуфорд.

На конференции "Астрономия с Луны" астрономы представили целый ряд концептуальных объектов, которые однажды могли бы располагаться на Луне. Детектор гравитационных волн, инфракрасный телескоп следующего поколения, который бы сменил JWST, или радиотелескоп на темной стороне Луны могут стать частью лунной научной инфраструктуры к 2075 году.

Разгадывание невидимой Вселенной

По словам Кроуфорда, лунный радиотелескоп находится на вершине списка желаний многих астрономов. Обратная сторона Луны, объясняет он, является лучшим местом для радиоастрономии во всей Солнечной системе.

"Это потому, что обратная сторона Луны никогда не видит Землю, так что она постоянно защищена от всего искусственного радиошума, который производит Земля. И, конечно же, во время лунной ночи обратная сторона Луны также не видит Солнца. А Солнце — второй по "шумности" радиоисточник в Солнечной системе после Земли. Так что в течение двух недель каждого месяца дальняя сторона Луны полностью свободна от радиошума. Нет фоновых помех ни при каких обстоятельствах", — подчеркивает ученый.

Радиотелескоп в кратере на обратной стороне Луны Фото: SAPTARSHI BANDYOPADHYAY

Лунный рассвет и лунный радиотелескоп

Радиоастрономия — это раздел астрономии, изучающий радиоволны, идущие от звезд, планет, галактик, черных дыр и других источников во Вселенной. Радиоволны — это тип электромагнитного излучения с самыми длинными волнами.

На Земле люди полагаются на радиоволны для целого ряда неотъемлемых приложений, включая теле- и радиовещание, радиолокацию, навигационные системы и беспроводные компьютерные сети.

Лучшие радиотелескопы на Земле, такие как Square Kilometre Array, в настоящее время находящиеся в стадии строительства на площадках в Австралии и Южной Африке, защищены зонами радиотишины, где не разрешено использование радиооборудования. Тем не менее, эти сверхчувствительные антенные решетки, охватывающие обширные территории сотен километров, слепы для целой части космического радиоспектра, которая блокируется земной атмосферой.

"Волны длиной более 20 метров не проникают через ионосферу Земли снаружи. Так что долговолновая, низкочастотная радиоастрономия — это последний большой неисследованный участок электромагнитного спектра в астрономии, потому что мы не можем делать это с поверхности Земли", — объясняет Кроуфорд.

Астрономы знают, что в этом спектральном диапазоне ждет целый ряд новых открытий. Одной из самых захватывающих областей исследований является то, что астрономы называют сигналом Космического рассвета — излучением водородного газа, заполнявшего Вселенную в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

В 2020 году NASA представило концепцию лунного радиотелескопа в кратере на далекой стороне Луны.

Начнут ли США, Россия и Китай войну из-за Луны

Но США и их союзники — не единственные, кто с интересом смотрит на Луну. В 2021 году Россия и Китай (независимо друг от друга) объявили о планах создания постоянной станции на Луне. Ни одна из стран не подписала новое Соглашение Артемиды — необязательное многостороннее соглашение, разработанное правительством США для обеспечения мирного международного сотрудничества вокруг исследования и освоения Луны.

Конгресс США еще в 2011 году запретил NASA сотрудничать с Китаем в космических проектах из-за опасений промышленного шпионажа и проблем безопасности. Партнерство с Россией, которое является основой сотрудничества на Международной космической станции с 1990-х годов, серьезно пошатнулось из-за войны России с Украиной.

Возможность того, что земные геополитические конфликты могут перейти на Луну, беспокоит многих экспертов, говорит Кроуфорд. Он описывает сценарий, подобный территориальному спору между Китаем и его соседями в Южно-Китайском море, который является одним из основных мировых очагов вооруженных конфликтов.

"Мы действительно не хотим ситуации, когда у нас будет лунная база по Соглашению Артемиды под руководством США и лунная база России-Китая — в нескольких сотнях метров друг от друга у Южного полюса Луны. К сожалению, сейчас мы, похоже, движемся в этом направлении, и я думаю, что это — путь к катастрофе", — говорит Кроуфорд.

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Но ученый надеется, что еще не все потеряно. Хотя ни Россия, ни Китай не являются сторонниками Соглашения Артемиды, обе страны подписали Внешнекосмический договор, который запрещает государствам присваивать космические тела или их части.

Космические агентства России и Китая также представлены в Международной группе координации космических исследований, глобальном форуме космического исследования, основанном в 2007 году с целью содействия международному сотрудничеству в космическом исследовании.

Несмотря на масштабные технические задачи, которые необходимо решить, чтобы сделать постоянное пребывание человека на Луне возможным, Кроуфорд считает, что самая большая проблема заключается в том, чтобы обеспечить мирное сосуществование исследователей Луны.

"Я действительно считаю, что правильная политика важнее технических аспектов. Я вижу, что это станет возможным к 2075 году. Настоящей проблемой является создание политики и режима регулирования", — подводит итог Кроуфорд.